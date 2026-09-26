Histórico: Colombia logra monumental victoria en el Mundial Femenino Sub-20; Luisa Agudelo se lució

La Selección Colombia se despidió del Mundial Femenino Sub-20 con la mejor presentación de su historia. Este sábado, 26 de septiembre, venció por penales a Italia en el Stadion Miejski LSK de Lodz (Polonia) y terminó en el tercer lugar del torneo.

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Show de atajadas de Luisa Agudelo en el Mundial Femenino Sub-20: salvó a Colombia en penales

España y Corea del Norte definirán el campeón este domingo, cuando se enfrenten en este mismo estadio a las 11:00 a. m. de la mañana (hora de Colombia) por la gran final.

Italia 1-1 Colombia

Las Superpoderosas tuvieron que trabajar a fondo para conseguir este logro. El técnico Carlos Paniagua decidió poner el once de gala, incluyendo el regreso de la capitana Juana Ortegón después de cumplir su fecha de sanción por acumulación de amarillas.

Así formó la Selección Colombia ante Italia: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; Isabella Díaz, Juana Ortegón, Isabel Weiner, Mariana Silva; Mariana Mosquera y Valerin Loboa.

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Los primeros minutos fueron de dominio colombiano en el campo rival. La Tricolor tuvo algunas opciones de peligro para ponerse adelante en el marcador, pero le faltó contundencia en el arco defendido por Elena Belli.

Italia aguantó hasta la media hora de juego, cuando empezó a animarse cerca de la portería de Luisa Agudelo. Justo antes de irse al descanso, la selección azzurra abrió el marcador con un golazo de media distancia convertido por Giada Pellegrino.

Paniagua metió mano en la alineación con el fin de salir por el empate en la segunda mitad. Sintia Cabezas tomó el lugar de Isabella Díaz y sobre los 61 minutos decretó la igualdad para Colombia.

La jugadora de San Diego Wave se escapó por la derecha tras una sucesión de pases y entró al área con libertad para definir cruzado a la mano derecha de Belli.

El cuerpo técnico y las jugadoras en campo celebraron a rabiar el empate, que para ese momento era justo por lo visto en el campo de juego. Minutos antes de la anotación de Cabezas, la Selección Colombia se había salvado de una expulsión gracias a la intervención del VAR.

Luisa Agudelo brilló en los penales (victoria 4-3)

Terminado el tiempo reglamentario, no hubo diferencias en el marcador y el partido se fue al tiempo extra, donde tampoco se encontró remedio al empate entre italianas y colombianas.

Ya en la tanda de penales, Fernanda Viáfara falló su primer cobro y puso cuesta arriba la victoria. Pero Luisa Agudelo se hizo gigante en los últimos dos cobros para tomar revancha del error cometido hace unos días frente a Corea del Norte.

Colombia supera la mejor presentación de su historia, que había sido el cuarto lugar de 2010. Este grupo de jugadoras firma una huella imborrable y un precedente para el fútbol femenino de nuestro país.