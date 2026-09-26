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🔴 Colombia vs. México EN VIVO hoy: siga en directo las últimas noticias, las alineaciones y los goles del amistoso

La Tricolor arranca un nuevo proceso mundialista bajo las órdenes de Néstor Lorenzo y sin James Rodríguez.

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Redacción Semana
26 de septiembre de 2026 a las 9:36 a. m.

Este sábado, 26 de septiembre, se disputa el partido amistoso de Colombia vs. México en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Estados Unidos). La Tricolor inicia un nuevo proceso mundialista con las sonadas ausencias de James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, entre otros.

Head coach of Al-Sadd SC Juan Manuel Lillo Diez during the QNB Stars League match between Al-Sadd SC and Al-Duhail SC at the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha, Qatar on 04 May 2023. Al-Sadd SC won 3-1 (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)
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La selección mexicana también tiene caras para presentar. Rafa Márquez es el nuevo director técnico tras la salida de Javier ‘Vasco’ Aguirre, pero no podrá contar con Julián Quiñones ni Raúl Jiménez, entre otros habituales convocados.

El pitazo inicial está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y la transmisión estará disponible a través de los dos canales nacionales: Caracol TV y Canal RCN.

Minuto a minuto | Colombia vs. México

En Vivo

10:30 a. m.

Néstor Lorenzo y la nueva era

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9:51 a. m.

Rafa Márquez habló sobre James

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9:30 a. m.

Posible alineación de Colombia

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10:30 a. m.

Néstor Lorenzo y la nueva era

El DT considera que “tenemos una base importante. Jugadores que compitieron en Copa América, Mundial y eliminatoria. Esa base es un fundamento para darles seguridad a los jóvenes y generarles un contexto favorable”.

9:51 a. m.

Rafa Márquez habló sobre James

“No concidí en haber jugado en contra de James en el Madrid, pero hablar de James es hablar de un ídolo, una leyenda del fútbol colombiano, de estos números 10 que ya pocas veces se ven, con una gran trayectoria y felicitarle nada más por esta carrera tan exitosa y que bueno que se retiro ahora y no nos enfrenta”, dijo el DT de México.

9:30 a. m.

Posible alineación de Colombia

Néstor Lorenzo saldría con Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (C), Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Luis Javier Suárez.