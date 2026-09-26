Este sábado, 26 de septiembre, se disputa el partido amistoso de Colombia vs. México en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Estados Unidos). La Tricolor inicia un nuevo proceso mundialista con las sonadas ausencias de James Rodríguez, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, entre otros.

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La selección mexicana también tiene caras para presentar. Rafa Márquez es el nuevo director técnico tras la salida de Javier ‘Vasco’ Aguirre, pero no podrá contar con Julián Quiñones ni Raúl Jiménez, entre otros habituales convocados.

El pitazo inicial está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y la transmisión estará disponible a través de los dos canales nacionales: Caracol TV y Canal RCN.

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