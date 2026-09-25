Reconocido en el fútbol de élite como maestro de entrenadores, el español Juan Manuel Lillo afronta una nueva misión: acompañar a Rafael Márquez en su estreno como seleccionador de México en el ciclo hacia el Mundial 2030.

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Este sábado será asistente número 1 en el partido amistoso que la selección mexicana disputará ante Colombia en Baltimore (Estados Unidos).

Juanma Lillo, que supo dirigir a Millonarios y Atlético Nacional en su paso por el fútbol colombiano, vuelve a cruzar su camino con la Tricolor, pero esta vez como rival de Néstor Lorenzo y compañía.

“Voy a tener el respaldo de Juanma, que tiene una gran experiencia, gran trayectoria”, dijo Rafa Márquez en rueda de prensa. El exinternacional Andrés Guardado, mundialista con la camiseta de México, será su segundo ayudante de campo.

Juan Manuel Lillo, nuevo asistente técnico de México Foto: Getty Images

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Aunque nunca coincidieron en algún club, Márquez sostiene una amistad de varios años con Lillo. Cuando fue presidente deportivo del Atlas de México, entre 2018 y 2019, Rafa intentó contratarlo, pero en esa época Juanma dirigía en Japón al Vissel Kobe.

Años después, se reunieron en Madrid y el mexicano lo invitó a participar en su proyecto como seleccionador.

Para Márquez, Lillo es “un filósofo del fútbol”. El mexicano es uno más de los entrenadores que reconocen al español por su capacidad para interpretar el juego, descifrar al rival y desarrollar a los futbolistas.

Pep Guardiola, Jorge Sampaoli y Juan Carlos Osorio también han elogiado el pensamiento táctico del entrenador vasco.

Juanma Lillo junto a Pep Guardiola, quien lo invitó a ser miembro del cuerpo técnico del Manchester City Foto: Manchester City FC via Getty Ima

A sus 60 años, Lillo es reconocido por diversas capacidades como la facilidad para leer el juego, estimular individualmente a los jugadores, transmitir una adecuada posición en la cancha y un uso eficiente de la posesión de pelota, y por su flexibilidad táctica, entre otras.

Tras haber desarrollado su carrera como entrenador, asistente y asesor en ocho países, también ha quedado claro que en ocasiones a sus equipos les cuesta pasar de la teoría a la realidad.

“Todo es más fácil si la primera salida de balón es limpia”, es una de las máximas de Lillo, que coincide con el fútbol que Rafael Márquez interpretaba como jugador.

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Juan Manuel Lillo es un viejo conocido del fútbol mexicano. Se le recuerda como director técnico de los Dorados de Sinaloa entre 2005 y 2006.

En Colombia también dejó una huella por sus inolvidables ruedas de prensa cuando estuvo al frente de Millonarios en 2014 y luego tomando las riendas de Atlético Nacional en 2027, justo después de que el cuadro verdolaga consiguiera su segunda Copa Libertadores.

“Tiene un nivel intelectual, cultural, futbolístico y táctico de otra galaxia. Qué bueno que Rafa lo pueda tener”, apuntó Sebastián Abreu, exdelantero de Uruguay y hoy también entrenador gracias a las cosas que aprendió de Lillo.

*Con información de la AFP.