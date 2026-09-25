Portavoz del Manchester City se pronunció: esto dijo tras ser declarados culpables de 114 infracciones

Manchester City fue hallado culpable de 114 de las 115 acusaciones que tiene en su contra por contravenir las reglas financieras de la Premier League. El club no ha emitido comunicado oficial al respecto de este fallo; sin embargo, un portavoz se pronunció en declaraciones reveladas por The Athletic.

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A propósito de esta sentencia, desde el City aseguran que siguen firmes en la misma postura anunciada cuando se abrió el caso. “El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos por completar, y sujeto a estricta confidencialidad. Por ello, la posición del Manchester City FC sigue siendo consistente con la declaración del club de febrero de 2023″, apuntó la fuente consultada por Jacobs.

“El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años con la base de que la junta y la ejecutiva de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y de mente justa, libre de influencias partidistas”, agregó el portavoz.

De acuerdo al reglamento del fútbol inglés, Manchester City se arriesga a sanciones que podrían ir desde multas económicas, prohibición para inscribir fichajes, deducción de puntos o incluso la descalificación de la liga local.

¿Cuáles son las infracciones que habría cometido el Manchester City?

Según The Athletic, no se ha fijado por ahora ninguna sanción por parte de las autoridades, que tampoco hicieron pública su decisión, y el club ciudadano presentará recurso de apelación.

En febrero de 2023, después de cuatro años de investigación, la liga inglesa presentó 115 cargos contra el Manchester City.

Entre ellos hay 80 infracciones financieras en el periodo 2009-2018 (contratos de patrocinio hinchados o complementos de salarios no declarados, entre otros) y otros 35 cargos suplementarios por falta de cooperación durante la fase de investigación.

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De septiembre a diciembre de 2024, una larga audiencia tuvo lugar ante una comisión independiente compuesta por tres miembros en un lugar mantenido en secreto. Allí los abogados de la Premier League y los del club abordaron este conflicto.

En 2020, la UEFA vetó al equipo por dos años en sus competiciones de clubes continentales por presuntas infracciones al fair-play financiero, pero esa sanción fue luego levantada tras un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Erling Haaland hablando con el árbitro Michael Oliver mientras se revisa una jugada en el VAR Foto: Getty Images

Está en riesgo su reputación

Desde su compra en 2008 por el fondo de inversión emiratí Abu Dhabi United Group, el Manchester City dio un salto de calidad y acumula grandes títulos en su etapa más reciente.

El City marcó época durante la década (2016-2026) en la que tuvo a Pep Guardiola como entrenador: sumó siete títulos de campeón de Inglaterra entre 2018 y 2024, además de lograr en 2023 su primer y hasta ahora único título de Champions League.

Esta temporada marchan en la primera posición de la tabla con puntaje perfecto y apuntan a un nuevo duelo contra Arsenal para recuperar la corona del fútbol inglés.