Doblete de Haaland rescata a Noruega ante Dinamarca en la Nations League: magistral presentación que mueve la tabla

Noruega, verdugo de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, derrotó 3-2 a Dinamarca con doblete de su máxima estrella, Erling Haaland, en partido de la primera jornada del Grupo A4 de la Nations League disputado en Oslo.

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Los vikingos exhibieron dos caras: letales en ataque, con goles de Oscar Bobb (13′) y dos de Haaland (17′ y 73′), y débiles en defensa, permitiendo que Dinamarca igualara una desventaja de dos tantos, con los goles de Mikkel Damsgaard (25′) y Rasmus Höjlund (60′).

Con esta victoria, Noruega empata en el liderato de la llave con Portugal, que se impuso 1-0 a Gales, con gol de Joao Félix, antes de recibir a los lusos el próximo domingo en Oslo.

En este derbi nórdico, los noruegos creyeron tenerlo todo hecho al cuarto de hora, cuando ya contaban con una ventaja de dos goles: Bobb, joven extremo del Fulham, abrió la cuenta con un remate cruzado desde el interior del área y muy parecido, pero desde el costado izquierdo, fue el primer tanto de Haaland.

Erling Haaland en la victoria de Noruega. Foto: Getty Images

Los daneses reaccionaron y primero marcaron con una falta directa que Damsgaard colocó por encima de la barrera, aunque bastante centrada y sorprendentemente el portero Nyland no reaccionó. A la hora de partido, los daneses lograron el empate con un cabezazo de Höjlund, quien aprovechó la pasividad de la defensa local.

Doblete de Haaland para salvar a Noruega

Pero Haaland salió al rescate de su equipo con un potente zurdazo desde el interior del área. Con el doblete, el jugador estrella del Manchester City llega a los 64 goles en 56 partidos internacionales con Noruega y solo tiene 26 años de edad.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 🇳🇴 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3 2 🇵🇹 Portugal 1 1 0 0 1 0 1 3 3 🇩🇰 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 4 🇬🇧 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0

El domingo en Oslo se vivirá un duelo de verdaderas estrellas: Erling Haaland vs. Cristiano Ronaldo por la segunda fecha. Por ahora, ambos saltan a los primeros puestos de la tabla, dejando a Gales y Dinamarca en los últimos lugares.

Portugal, rival a batir de Noruega

Bajo el mando del nuevo seleccionador Jorge Jesus y liderado en la cancha por el mencionado Cristiano Ronaldo, Portugal inició la defensa del título de la Nations League con una victoria 1-0 contra Gales, en Lisboa.

El equipo luso sumó los tres primeros puntos en el Grupo A4 de la Liga de Naciones gracias a un solitario gol de João Félix en la primera parte (22′) y empata en puntaje con Noruega. Un verdadero partidazo se verá el próximo domingo y el ganador quedará como único líder en esta zona de competencia.