Echan el ‘agua sucia’ a Nacional en fichaje de James Rodríguez: por esto no pudo ir a Europa

James Rodríguez ya está instalado en Colombia, siendo parte de Atlético Nacional. Su traspaso, sorprendente e histórico para el fútbol profesional colombiano (FPC), evitó que jugara en la segunda división de Italia.

En el balompié europeo, Avellino fue la institución que lo buscó. Sus dirigentes se trazaron la meta de tenerlo, pero el cuadro de Medellín acabó por dañarles la ilusión de contratar a una estrella que jugó en Real Madrid, Bayern Múnich, además de ser goleador del Mundial de Brasil 2014.

Según lo reveló el director deportivo de los italianos, Mario Aiello, todo marchaba bien hasta que el cuadro paisa le propuso a James sumarse a él. Así, una operación que “comenzó a mediados de agosto” se les fue al piso.

James Rodríguez se pronunció: mensaje a horas del partido Atlético Nacional vs. Millonarios

David González se desahogó: expuso la real situación económica que vive el América de Cali

El dirigente también delató al exjugador de la Tricolor al decir cuáles eran sus pretensiones de cara a su carrera deportiva a los 35 años.

“Vimos la disponibilidad para cerrar el trámite. El chico prefería encontrar una liga de primera división, tal vez en Europa o en Sudamérica”, contó el miembro del Avellino.

Adicionalmente, el equipo italiano priorizó el arribo de otra contratación ante una contingencia que se le presentó: “Nuestro delantero se lesionó, por lo que nos centramos en la operación Cheddira”, afirmó.

Presentación de James Rodríguez ante la hinchada de Atlético Nacional, en compañía de David Ospina, Sebastián Arango y Víctor Marulanda. Foto: @nacionaloficial

Sobre el desenlace que tuvo la llegada de James Rodríguez a Colombia, Aiello sentenció que el jugador estaba decidido a ir a Europa: “Después me reuní de nuevo en Milán con los agentes del colombiano, que había dado luz verde al traspaso. El club estaba dispuesto”.

A pesar de tener “luz verde” por parte del volante, la aparición de Atlético Nacional impidió que el club consiguiera su mediática contratación.

“Al final, intervino el Atlético Nacional de Medellín y prefirió quedarse allí en Colombia. Estamos contentos de haber demostrado que estamos al tanto también para este tipo de operaciones”, terminó el dirigente, echando parte del ‘agua sucia’ a los colombianos, tras no poder lograr el negocio.

James se alista para su primer clásico

A las 7:30 p. m., Atlético Nacional y Millonarios jugarán el primer clásico de James Rodríguez en Colombia desde su regreso.

Se pensaba que Juan Guillermo Cuadrado se enfrentaría a su excompañero de la Selección nacional, pero el elenco azul ‘desinfló’ a sus aficionados al ver que el exjugador de Juventus e Inter de Milán no estaba entre los convocados.

Por su parte, Lucas González sí metió entre sus citados a James. Es posible que en el partido sume algunos minutos, como ya ocurrió frente a Internacional de Bogotá y Llaneros el pasado fin de semana.

James Rodríguez celebró la victoria de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá. Foto: Colprensa

Contra los capitalinos de Inter, James jugó 30 minutos. Su desempeño estuvo en el promedio, aportó una asistencia y se le vio luchar por conseguir un triunfo por 2-3 en El Campín.

A los pocos días, en Villavicencio, su aparición no influyó y terminó sufriendo la primera derrota desde que debutó con Atlético Nacional. Después de que Llaneros tomó ventaja de 2-0 en el primer tiempo, el DT mandó a James a ser el ‘salvador’ en el segundo, pero no logró influir positivamente.