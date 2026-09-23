Contundente decisión de Atlético Nacional con James Rodríguez para el clásico contra Millonarios: convocatoria oficial

Mientras Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado para el clásico de Millonarios contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín, James Rodríguez sí recibió el llamado oficial y está en la lista del técnico Lucas González para el duelo por la fecha 12 de la Liga Betplay.

Linda Caicedo fue notificada por el Barcelona: aviso resuena y pone a temblar al Real Madrid

Millonarios golea a Atlético Nacional con los superclásicos más recientes en Medellín: amplia diferencia

Había muchas dudas de por medio con la convocatoria de James, pero el jugador se ha puesto a punto en la sede deportiva de Guarne y parece que al momento de firmar contrato no presentaba molestias ni lesiones, lo que está acelerando su adaptación a Atlético Nacional.

Es una temporada clave para Atlético Nacional con James Rodríguez, pues está obligado a ganar el título como es habitual y no solo eso, sino que necesita el cupo a la Copa Libertadores 2027. El partido contra Millonarios es el revulsivo que el volante y el técnico Lucas González necesitan para seguir en la zona alta de la tabla y apagar las críticas.

Convocatoria de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Ahora, los ojos se colocan en la titularidad de James Rodríguez contra Millonarios, que puede ser factible en un ataque que tendrá a Cristian Arango como nueve de área tras la baja de Alfredo Morelos por lesión. Marlos Moreno y Andrés Sarmiento se perfilan como los extremos.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional, en Villavicencio Foto: @nacionaloficial

En la convocatoria, llama la atención las bajas de Jorman Campuzano y Mateus Uribe, pues tampoco aparecen en el departamento médico. Elías Cabrera y Juan Manuel Zapata se perfilan como los titulares del tándem del mediocampo. Franco Armani es otro de los titulares confirmados.

Juan Cuadrado no estará con Millonarios

Por su parte, en la convocatoria de Millonarios, Juan Guillermo Cuadrado no aparece y se pierde el clásico ante Atlético Nacional. Según explicó el técnico Alberto Gamero, el volante quedó fuera de la lista por los pocos entrenamientos que lleva y prefiere tenerlo bien físicamente para el resto de la temporada.

El atacante Rodrigo Contreras también se pierde el clásico luego de ser un verdugo de Atlético Nacional en el primer semestre y Leonardo Castro apunta a la titular. Mateo García también se queda en Bogotá por lesión y el chileno Rodrigo Ureña ocupará su puesto. Andrés Llinás y Jorge Arias también serían titulares en la zona defensiva, con Javier Burrai en la portería.

¿Cuándo es el superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p. m., y tendrá transmisión por Win Sports +.