Activaron Uber Mujeres en Colombia: paso a paso para pedir que siempre la recoja una conductora

La plataforma Uber lanzó su nueva alternativa de seguridad para Colombia: Uber Mujeres. Con ella, las usuarias podrán elegir realizar sus trayectos, preferiblemente con arrendadoras, para así cuidar su seguridad.

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Las ciudades y la razón de su implementación

Esta herramienta no estará disponible en todo el país; la compañía explicó que iniciará su implementación en Bogotá, Medellín y Cali.

Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región andina, explicó que esta nueva alternativa tuvo origen en las mismas usuarias, quienes según la gerente, fueron quienes hicieron el pedido. En respuesta a ellas, la compañía diseñó la herramienta.

“En 2021 lanzamos Uber Ellas para dar a las arrendadoras mayor capacidad de elección, permitiéndoles decidir si quieren realizar trayectos con usuarias mujeres”, contextualizó Mendoza.

Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región andina. Foto: Uber

Con ese contexto, concluyó: “Esa experiencia, sumada a lo que escuchamos de nuestras usuarias, dio origen a Uber Mujeres: una nueva opción para que ellas también puedan decidir cómo quieren moverse”.

La forma en que se implementará en Colombia

El lanzamiento de esta nueva opción será progresivo. Sin embargo, la compañía explicó que se podrá acceder a Uber Mujeres de las siguientes formas:

Al solicitar un trayecto inmediato: aunque este depende de la ciudad.

aunque este depende de la ciudad. Mediante reserva: este se traduce en programar el viaje con anticipación.

este se traduce en programar el viaje con anticipación. Configurándolo como preferencia: se podrá escoger esta posibilidad para futuras solicitudes y se permitirá en la medida de la oferta de arrendadoras.

Paso a paso para configurarlo como preferencial

Entrar a la app de Uber Ingresar a “Cuenta” Deslizar hasta “Preferencias de trayecto” Elegir la opción “Prefiero trayecto con arrendadoras”.

Luego de esta configuración, todas las veces llegaría una arrendadora. Foto: Uber

Según una encuesta realizada a un grupo de usuarias, Uber encontró que el 84% de las usuarias encuestadas valoraría una opción que les permitiera movilizarse, preferiblemente, con arrendadoras.

Una iniciativa de otras plataformas

En Colombia, algunas de las principales plataformas de movilidad permiten, con programas exclusivos, que las mujeres arrendadoras (conductoras) sean preferidas por las usuarias. Las demás aplicaciones que también tienen esta alternativa son:

DiDi (DiDi Mujer)

inDrive (Filtro de Usuarias Mujeres)

Cabify (Cabify Mujer)

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Esta es una alternativa que le permite a muchas mujeres sentirse más seguras en un servicio, por lo que va más allá de una alternativa empresarial o experiencial y pasa a ser una problemática de mucha relevancia.

Para finalizar, la gerente de Uber concluyó: “No todas las mujeres se mueven de la misma manera ni tienen las mismas preferencias. Por eso queremos ofrecerles más opciones dentro de la app de Uber para que cada una pueda decidir qué funciona mejor en cada momento”.