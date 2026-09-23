Revelan todas las nuevas estaciones de TransMilenio que habrá en la avenida 68: mapa completo

La Alcaldía de Bogotá avanza con la construcción del TransMilenio por la avenida 68. A propósito de esta nueva troncal, el IDU entregó el listado de las nuevas estaciones y los diferentes tramos que se incluirán en la avenida principal.

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Este proyecto ofrecerá una extensión de 16,9 kilómetros, consolidándose como el proyecto de infraestructura vial multimodal más extenso que se ejecuta actualmente en la capital.

La troncal de TransMilenio por la avenida 68 medirá 16,9 kilómetros y será entregada en 2027. Foto: GUILLERMO TORRES

Diseñada como el alimentador clave de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la megaobra atraviesa 10 localidades (desde el sector de Venecia hasta la Carrera Séptima con Calle 100) y contará con un trazado de más de 20 estaciones interconectadas.

Trazado y mapa de estaciones de sur a norte

El recorrido de la megaobra está distribuido a lo largo de nueve grupos de construcción. Las estaciones proyectadas y sus ubicaciones viales corresponden a los siguientes puntos de la ciudad:

Tramo Sur (sectores Venecia, Alquería y Kennedy):

Estación Calle 42 Sur

Estación Calle 40 Sur

Estación Avenida Primero de Mayo

Estación Calle 18 Sur

Estación Calle 8 Sur

Tramo Centro-Occidente (Conexión Américas y Puente Aranda):

Estación Avenida de Las Américas (interconexión directa mediante paso deprimido)

Estación Calle 11 (Colegio Nicolás Esguerra)

Estación Calle 13

Estación Calle 19

Estación Avenida La Esperanza

Tramo Simón Bolívar y Salitre:

Estación Calle 26 (Avenida Dorado)

Estación Calle 53

Estación Parque Simón Bolívar

Estación Calle 63

Tramo Norte (Suba, Barrios Unidos y Usaquén / Calle 100):

Estación Calle 72

Estación Calle 80

Estación Calle 98

Estación Calle 100 (Avenida Suba)

Estación Carrera 53

Estación Carrera 19

Estación Carrera 11 (intersección orientada hacia la Carrera Séptima)

Mapa de estaciones de TransMilenio por la avenida 68. Foto: IDU

Integración y avances en la operación

Además de las estaciones exclusivas para buses articulados y biarticulados, la infraestructura contempla una transformación urbana integral: