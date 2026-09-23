Vehículos

Revelan todas las nuevas estaciones de TransMilenio que habrá en la avenida 68: mapa completo

El IDU reveló cuáles son los paraderos que quedarán disponibles en Bogotá.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
23 de septiembre de 2026 a las 10:26 p. m.
Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave.
Transmilenio Avenida 68 presenta significativos avance en estaciones clave. Foto: Transmilenio / CityTv / Montaje: Semana

La Alcaldía de Bogotá avanza con la construcción del TransMilenio por la avenida 68. A propósito de esta nueva troncal, el IDU entregó el listado de las nuevas estaciones y los diferentes tramos que se incluirán en la avenida principal.

X
TransMilenio estrena 3 estaciones en la avenida Ciudad de Cali: estos son los nuevos paraderos y rutas

Este proyecto ofrecerá una extensión de 16,9 kilómetros, consolidándose como el proyecto de infraestructura vial multimodal más extenso que se ejecuta actualmente en la capital.

La troncal de TransMilenio por la avenida 68 medirá 16,9 kilómetros y será entregada en 2027.
La troncal de TransMilenio por la avenida 68 medirá 16,9 kilómetros y será entregada en 2027. Foto: GUILLERMO TORRES

Diseñada como el alimentador clave de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la megaobra atraviesa 10 localidades (desde el sector de Venecia hasta la Carrera Séptima con Calle 100) y contará con un trazado de más de 20 estaciones interconectadas.

Trazado y mapa de estaciones de sur a norte

El recorrido de la megaobra está distribuido a lo largo de nueve grupos de construcción. Las estaciones proyectadas y sus ubicaciones viales corresponden a los siguientes puntos de la ciudad:

Tramo Sur (sectores Venecia, Alquería y Kennedy):

  • Estación Calle 42 Sur
  • Estación Calle 40 Sur
  • Estación Avenida Primero de Mayo
  • Estación Calle 18 Sur
  • Estación Calle 8 Sur

Tramo Centro-Occidente (Conexión Américas y Puente Aranda):

  • Estación Avenida de Las Américas (interconexión directa mediante paso deprimido)
  • Estación Calle 11 (Colegio Nicolás Esguerra)
  • Estación Calle 13
  • Estación Calle 19
  • Estación Avenida La Esperanza

Tramo Simón Bolívar y Salitre:

  • Estación Calle 26 (Avenida Dorado)
  • Estación Calle 53
  • Estación Parque Simón Bolívar
  • Estación Calle 63

Tramo Norte (Suba, Barrios Unidos y Usaquén / Calle 100):

  • Estación Calle 72
  • Estación Calle 80
  • Estación Calle 98
  • Estación Calle 100 (Avenida Suba)
  • Estación Carrera 53
  • Estación Carrera 19
  • Estación Carrera 11 (intersección orientada hacia la Carrera Séptima)
x
Mapa de estaciones de TransMilenio por la avenida 68. Foto: IDU

Integración y avances en la operación

Además de las estaciones exclusivas para buses articulados y biarticulados, la infraestructura contempla una transformación urbana integral:

  1. Conexión con 5 troncales existentes: Permitirá hacer transferencias con la Autopista Sur, la Avenida de Las Américas, la Calle 26, la Calle 80 y la Autopista Norte.
  2. Componentes complementarios: La troncal incluye 18 kilómetros de ciclorrutas, 15 puentes peatonales, 6 puentes vehiculares nuevos y 12 cicloparqueaderos masivos.
  3. Inicio gradual de operación: El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía Mayor confirmaron que tramos como los Grupos 3, 4 y 5 (comprendidos entre Las Américas, la Calle 13, La Esperanza y el Parque Simón Bolívar) avanzan por encima del 94% de ejecución, proyectando las primeras pruebas y habilitaciones de buses antes de finalizar el presente año.