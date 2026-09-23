Revelan todas las nuevas estaciones de TransMilenio que habrá en la avenida 68: mapa completo

La Alcaldía de Bogotá avanza con la construcción del TransMilenio por la avenida 68. A propósito de esta nueva troncal, el IDU entregó el listado de las nuevas estaciones y los diferentes tramos que se incluirán en la avenida principal.
Este proyecto ofrecerá una extensión de 16,9 kilómetros, consolidándose como el proyecto de infraestructura vial multimodal más extenso que se ejecuta actualmente en la capital.
Diseñada como el alimentador clave de la Primera Línea del Metro de Bogotá, la megaobra atraviesa 10 localidades (desde el sector de Venecia hasta la Carrera Séptima con Calle 100) y contará con un trazado de más de 20 estaciones interconectadas.
Trazado y mapa de estaciones de sur a norte
El recorrido de la megaobra está distribuido a lo largo de nueve grupos de construcción. Las estaciones proyectadas y sus ubicaciones viales corresponden a los siguientes puntos de la ciudad:
Tramo Sur (sectores Venecia, Alquería y Kennedy):
- Estación Calle 42 Sur
- Estación Calle 40 Sur
- Estación Avenida Primero de Mayo
- Estación Calle 18 Sur
- Estación Calle 8 Sur
Tramo Centro-Occidente (Conexión Américas y Puente Aranda):
- Estación Avenida de Las Américas (interconexión directa mediante paso deprimido)
- Estación Calle 11 (Colegio Nicolás Esguerra)
- Estación Calle 13
- Estación Calle 19
- Estación Avenida La Esperanza
Tramo Simón Bolívar y Salitre:
- Estación Calle 26 (Avenida Dorado)
- Estación Calle 53
- Estación Parque Simón Bolívar
- Estación Calle 63
Tramo Norte (Suba, Barrios Unidos y Usaquén / Calle 100):
- Estación Calle 72
- Estación Calle 80
- Estación Calle 98
- Estación Calle 100 (Avenida Suba)
- Estación Carrera 53
- Estación Carrera 19
- Estación Carrera 11 (intersección orientada hacia la Carrera Séptima)
Integración y avances en la operación
Además de las estaciones exclusivas para buses articulados y biarticulados, la infraestructura contempla una transformación urbana integral:
- Conexión con 5 troncales existentes: Permitirá hacer transferencias con la Autopista Sur, la Avenida de Las Américas, la Calle 26, la Calle 80 y la Autopista Norte.
- Componentes complementarios: La troncal incluye 18 kilómetros de ciclorrutas, 15 puentes peatonales, 6 puentes vehiculares nuevos y 12 cicloparqueaderos masivos.
- Inicio gradual de operación: El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía Mayor confirmaron que tramos como los Grupos 3, 4 y 5 (comprendidos entre Las Américas, la Calle 13, La Esperanza y el Parque Simón Bolívar) avanzan por encima del 94% de ejecución, proyectando las primeras pruebas y habilitaciones de buses antes de finalizar el presente año.