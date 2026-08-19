TransMilenio estrena 3 estaciones en la avenida Ciudad de Cali: estos son los nuevos paraderos y rutas

Los habitantes de Bosa tienen desde este miércoles 19 de agosto una nueva alternativa para movilizarse por el suroccidente de Bogotá, gracias a que TransMilenio puso en operación tres estaciones de la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali.

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La apertura corresponde al Grupo 1 de este proyecto y habilita 2,85 kilómetros de nueva infraestructura troncal que, de acuerdo con el Distrito, beneficiará a cerca de 3.000 usuarios en hora pico.

Así, cambiará la movilidad para los habitantes de sectores como Primavera Sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares, Humberto Valencia, Bosques de Maryland, Laureles, Islandia, Bosa San José, Villa Javier y La Palestina.

Tres nuevas estaciones que ya están funcionando

Desde este miércoles los usuarios pueden utilizar:

Tibanica-Primavera.

Los Laureles.

Islandia.

La inauguración de estas estaciones fue realizada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, junto con la ciudadanía, celebró la nueva incorporación vial de los capitalinos.

Las tres hacen parte de una extensión de 7,4 kilómetros de la avenida Ciudad de Cali, proyecto que actualmente registra un avance general del 84 %. De acuerdo con el IDU, 4,7 kilómetros ya están terminados y los grupos 3 y 4 están previstos para ser entregados a finales de 2026.

Estas estaciones cuentan con nuevos espacios TransMiBici que suman 509 cupos:

Tibanica-Primavera: 305 cupos.

Los Laureles: 102 cupos.

Islandia: 102 cupos.

Además, el proyecto incorporó 1,51 kilómetros de ciclorruta, junto con nuevos espacios públicos, zonas verdes y áreas de jardinería.

Para garantizar el tránsito de estas nuevas alternativas viales, TransMilenio dispuso de 50 buses duales articulados eléctricos. Estos pueden circular por el carril exclusivo construido y posteriormente incorporarse al carril mixto en los sectores donde continúan las obras.

Nuevas rutas

Una de las principales novedades para los usuarios es la entrada en funcionamiento del servicio F63-Z63. La ruta conectará Tibanica-Primavera con la estación Pradera, en la troncal Américas, donde realizará su retorno.

Así, las paradas de estos servicios serán:

Tibanica-Primavera. Los Laureles. Islandia. Paradero 1 Mixto: avenida Ciudad de Cali con calle 58 Sur. Paradero 2 Mixto: avenida Ciudad de Cali con calle 52A Sur. Banderas. Pradera-Plaza Central.

El servicio A61-Z61 ampliará su recorrido desde el Portal Américas hasta Tibanica-Primavera. La ruta mantendrá su conexión con Polo-Fincomercio, en la troncal de la calle 80, y tendrá paradas en las nuevas estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia.

Después continuará por Marsella, Distrito Graffiti, Zona Industrial, CDS-Carrera 32, Ricaurte, De la Sabana y las estaciones temporales de Calle 22, avenida 39, Calle 57 y Flores, antes de llegar a Polo-FINCOMERCIO.

Se estrenaron tres nuevas estaciones en la avenida Ciudad de Cali. Foto: IDU/API

Otro de los servicios que cambia es el C19-F19. Esta ruta extenderá su recorrido hasta el Portal Américas para fortalecer la conexión con este punto.

Con esa conexión, los usuarios de Tibanica podrían desplazarse por TransMilenio hacia Las Américas, continuar hacia la avenida 68 y posteriormente llegar a la calle 26, con conexión hacia el centro de Bogotá.

La nueva infraestructura permitirá conectar Bosa con el metro de Bogotá y desde esta zona se podrá llegar hasta la calle 72 con Caracas en aproximadamente 27 minutos una vez estén disponibles las conexiones previstas, según la Alcaldía.