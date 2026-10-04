Alina Lozano destapó el momento exacto en el que se terminó su matrimonio con Jim Velásquez

Alina Lozano volvió a hablar públicamente de su matrimonio con Jim Velásquez y entregó detalles sobre el momento en el que, según su versión, el vínculo entre ambos comenzó a llegar a su final.

Alina Lozano expuso a su nuevo pretendiente y se mostró emocionada: “Invítame a lo que quieras”

La actriz se refirió a la dinámica que mantuvieron durante su matrimonio y señaló directamente una situación que habría ocurrido mientras participaban en un reality.

Las declaraciones se conocieron después de que Alina protagonizara un video que generó múltiples comentarios en redes sociales, luego de pronunciarse sobre los rumores relacionados con la orientación sexual de su expareja.

Aunque en esta ocasión salió en defensa de Jim, sus nuevas palabras volvieron a poner el foco en su relación.

La actriz aclaró también en su momento rumores acerca de que supuestamente mantenía a su pareja. Foto: Instagram: @lozanoalina

A través de sus redes sociales, la actriz respondió a una pregunta relacionada con los roles que ella y Jim asumieron durante el romance. Su respuesta comenzó con una frase que llamó especialmente la atención.

“‘¿Quién fue el activo y quién fue el pasivo en mi relación con Jim Velásquez?’ Deliberada y malintencionadamente te lo voy a responder”, dijo frente a sus seguidores de Instagram.

Alina explicó que durante buena parte de la relación ambos tuvieron una participación activa para sacar adelante tanto el romance como los proyectos profesionales que compartían.

Alina Lozano no contuvo en llanto y compartió detalles de situación que vive: “Me hago la fuerte”

“Yo fui muy activa y muy comprometida en accionar la relación, en lograr salir adelante con el romance y el trabajo. Jim también lo fue, muy activo”, aseguró la actriz.

Sin embargo, posteriormente marcó una diferencia al referirse a la etapa que vivieron dentro de un reality. Para Alina, ese periodo representó un punto de quiebre en la relación y habría sido determinante para que el vínculo terminara.

“Pero al final, en el reality, fue completamente pasivo en la relación y eso hizo que ya no hubiese lealtad, compromiso de parte de él y que la dejara acabar”, afirmó.