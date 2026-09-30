Alina Lozano no contuvo en llanto y compartió detalles de situación que vive: “Me hago la fuerte”

Alina Lozano volvió a llamar la atención de sus seguidores con uno de los contenidos que suele compartir en sus redes sociales. La actriz colombiana publicó un video en el que apareció llorando y hablando de una situación que, según contó, la había afectado más de lo que esperaba.

Así reaccionó Alina Lozano luego de que cuestionaran la orientación sexual de Jim Velásquez

Lozano es conocida por su trayectoria en la televisión colombiana y por los contenidos que publica en plataformas digitales, donde combina aspectos de su vida cotidiana con humor y situaciones relacionadas con sus proyectos. En esta ocasión, decidió utilizar nuevamente ese recurso para hablar de un problema que terminó convirtiéndose en una particular escena para sus seguidores.

En el video, la actriz aparece visiblemente afectada y asegura que se trata de una situación que le ha resultado especialmente difícil. Durante la grabación, explicó que suele considerarse una persona capaz de afrontar diferentes problemas, pero que esta vez sentía que la situación la había sobrepasado.

Alina Lozano interpretó a Nidia en la primera parte de la novela de Pedro El Escamoso, un personaje icónico que marcó a toca una generación. Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Sin embargo, después de generar expectativa entre quienes vieron la publicación, Lozano explicó qué había provocado su reacción: el elevado valor de un recibo del servicio de agua.

Según relató, la factura llegó por alrededor de 500.000 pesos, una cifra que consideró demasiado alta teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo que contó, en su vivienda intenta controlar el consumo junto con la persona que trabaja en su hogar.

La actriz utilizó la situación para hacer una publicación en tono de humor. En la descripción del video escribió: “No lo he podido superar”, una frase que también llevó a algunos seguidores a interpretar el contenido como una posible indirecta relacionada con su vida sentimental.

Alina Lozano lamentó la muerte de famoso actor y fue desmentida horas después

Al final de la grabación, la trabajadora del de Lozano aparece frente a la cámara y, siguiendo el tono de la publicación, asegura que habría que buscarle nuevamente un marido para evitarle ese tipo de preocupaciones.

La referencia generó comentarios entre sus seguidores, especialmente por la separación de Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez. La pareja terminó su relación meses atrás y actualmente Velásquez reside en México, donde continúa desarrollando sus proyectos digitales.