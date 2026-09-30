Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, volvió a generar comentarios en redes sociales, aunque esta vez no fue por una declaración relacionada con la situación del departamento. La mandataria compartió un momento espontáneo ocurrido mientras adelantaba una actividad laboral y se encontró inesperadamente con su pareja sentimental, Jhovanny Arias.

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El episodio tuvo lugar durante una jornada en la que Córdoba recorría una zona del departamento para grabar contenido relacionado con los proyectos de infraestructura vial que se adelantan en la región. Mientras se desplazaba en una patineta eléctrica, la gobernadora reconoció a Arias entre las personas que se encontraban en el sector.

La reacción de la funcionaria fue inmediata. Córdoba detuvo su recorrido y, entre risas y muestras de afecto, se acercó al hombre para saludarlo con un beso. “Ah, espere, espere, mi novio”, se escucha decir a la mandataria en el video antes de dirigirse hacia él.

Este video causó curiosidad en miles de personas, quienes se interesaron por saber más de aquel hombre que flechó el corazón de la mandataria local.

¿Quién es el novio de Nubia Carolina Córdoba?

De acuerdo con lo que se conoce, Jhovanny Alexander Arias Mena es el nombre de la pareja sentimental de Nubia Carolina Córdoba. El hombre es politólogo y cuenta con una especialización en Economía Pública y Gestión Territorial, además de una trayectoria vinculada al sector público en ese departamento.

Según la información registrada por Función Pública en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Arias Mena nació en Istmina, Chocó, y ha ocupado diferentes cargos y suscrito contratos con entidades públicas de la región.

Entre sus antecedentes laborales aparecen vínculos con la Gobernación del Chocó durante 2018 y distintos cargos en la Alcaldía de Istmina. De acuerdo con los registros oficiales que compartieron también El Tiempo y Las 2 Orillas, entre enero de 2020 y junio de 2023 estuvo como secretario ejecutivo del despacho del alcalde de ese municipio.

Aunque su trayectoria profesional ya figuraba en los registros públicos, Arias Mena adquirió recientemente mayor visibilidad debido a la relación que mantiene con la gobernadora Córdoba. La pareja protagonizó un momento que quedó registrado en un video publicado por la propia mandataria departamental en su cuenta de TikTok.

En varios contenidos de su cuenta de Instagram, Arias comparte sus actividades, proyectos y momentos que vive con la mandataria local.