La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, llamó la atención de los colombianos en medio de su labor para visibilizar la tragedia que vivió el departamento el pasado 10 de agosto con el terremoto, al estar presente en varios proyectos, movilizando sus ayudas y conocimientos para levantar las zonas afectadas.

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Tras sus pronunciamientos, declaraciones e iniciativas políticas, la chocoana ha sido foco de miradas en redes sociales, donde suele subir videos oficiales y hacer llamados para que no se olviden del Chocó y sus víctimas.

Recientemente, un inesperado encuentro sentimental generó curiosidad durante una jornada de trabajo de la gobernadora, cuando grababa un contenido relacionado con los proyectos de infraestructura vial del departamento y reconoció a su pareja, Jhovanny Arias, quien caminaba por el sector.

La funcionaria, que se movilizaba en una patineta eléctrica, no ocultó su emoción al verlo y decidió interrumpir momentáneamente la grabación.

“Ah, espere, espere, mi novio”, expresó antes de detenerse para acercarse a él y saludarlo con un beso.

El curioso episodio quedó registrado por el equipo encargado de las redes sociales de la Gobernación, que mantuvo la cámara encendida mientras se desarrollaba el encuentro. Posteriormente, Córdoba compartió las imágenes en su cuenta de TikTok, donde suele publicar momentos relacionados con su gestión y algunos aspectos de su vida personal.

“Distracciones del trabajo. Pronto les cuento el contexto de este video porque sí… había que hacer esa pausa. Pero seamos sinceros… ¿Quién más se detendría a saludar a su pareja? No me dejen sola en esto”, escribió en el pie de foto.

@nubiacarolinacc Distracciones del trabajo. 🙈 Pronto les cuento el contexto de este video porque sí… había que hacer esa pausa. Pero seamos sinceros… ¿quién más se detendría a saludar a su pareja? No me dejen sola en esto 🤣❤️ ♬ sonido original - NubiaCarolina

La espontánea reacción de la gobernadora llamó la atención de los internautas, quienes pudieron conocer una faceta más íntima de la mandataria a través de la publicación.

Jhovanny Arias, pareja sentimental de Córdoba, es politólogo y ha tenido participación en asuntos políticos del Chocó. Su nombre ya había aparecido en discusiones públicas de la región, particularmente cuando respondió a los cuestionamientos que el alcalde de Istmina dirigió contra la administración departamental, episodio en el que manifestó su respaldo a dirigentes locales.