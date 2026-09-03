Ahora, en italiano: tras su fluido inglés, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, presentó así balance del terremoto en Colombia

Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó, mostró nuevamente su habilidad con los idiomas. En un video publicado en las plataformas de la Gobernación del Chocó, la gobernadora dio un informe sobre la situación en el departamento después del terremoto que tuvo lugar en Colombia el 10 de agosto de 2026.

Estas son las imágenes que han suscitado todo tipo de reacciones:

El 18 de agosto de 2026, la gobernadora del Chocó le contó a SEMANA la historia detrás de su manejo de lenguas, declaraciones que generaron gran eco y múltiples reacciones entre la opinión pública.

La inspiradora historia tras el inglés fluido de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, en visita de Shakira y Howard G. Buffett: “Hablo cuatro idiomas más”

¿Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aprovechará su alta popularidad para aspirar a otro cargo político? Así respondió

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, habló con El Debate, de SEMANA, en ese momento. Lo hizo en el marco de la emergencia en Colombia por cuenta del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto pasado.

Córdoba ha sido ampliamente elogiada por la opinión pública porque, a pesar de que el Chocó ha sido un territorio tradicionalmente olvidado por el Estado, ella ha tomado decisiones de liderazgo en la región, con todo y que fue el epicentro, y el departamento ya mira cómo levantarse.

Además, se ha llevado todos los aplausos porque, durante la visita a Chocó de la cantante Shakira y el empresario y filántropo estadounidense Howard G. Buffett (presidente de la Fundación Howard G. Buffett) y representantes de su propia organización, la Fundación Pies Descalzos, la gobernadora no tuvo ningún reparo en hablar inglés fluido con la visita.

Detrás de su aprendizaje hay una historia de inspiración que ella le adjudica a su padre y que le llevó a ser políglota, a dominar varios idiomas. “Bueno, yo en realidad no hablo solo inglés. Yo hablo cuatro idiomas más: italiano, inglés, francés y portugués (además de su español natural). Y les quiero contar por qué. La razón es mi papá. Yo perdí a mi padre a la edad de 13 años. Era parlamentario; acababa de ser elegido. Dolorosamente, la avioneta se accidentó y lo perdí en esa edad. Esa es una edad muy difícil porque uno ya está muy consciente. Y se me quedaron cosas de mi papá, que me decía permanentemente, y se me quedaron muy en la mente, muy en el corazón y muy en mi manera de honrarlo mientras crecía. Era un poco cumplir con las enseñanzas que él me dio. Mi papá me decía que todas las herramientas que yo pudiera conseguir en el mundo a través de la educación las usara, las adquiriera porque las iba a necesitar. Me acuerdo que me lo dijo y me pidió que entrara a un curso de inglés complementario cuando yo estaba en la escuela”, aseguró, inicialmente.

“Yo salí de la educación pública, orgullosamente. Mi escuela y mi colegio son de educación pública, además. Con monjitas, con las monjas de La Presentación. Mi papá hacía un esfuerzo para que yo aprendiera otras herramientas. ‘Mira, aprende inglés, hija, lo vas a necesitar’. Así que cuando yo fui a la universidad, yo estudié en el Externado; el Externado en los dos primeros años le dice a uno que estudie un idioma. Claro, yo venía con algunas falencias y me di cuenta de que iba a entrar en el nivel uno de inglés, mientras que los compañeros que ya habían podido aprender inglés durante el colegio iban a entrar al nivel uno de francés o, bueno, del que eligieran. Así que yo me esforcé mucho por aprender inglés en esos dos primeros años en Bogotá. Yo estudié en Bogotá inglés”, agregó.

“Luego pasé a estudiar italiano en el Instituto de Cultura Italiana, luego pasé a estudiar francés en la Alianza Francesa y luego estudié portugués en el Incap. Es decir, toda la educación la viví desde el país y aprendí los idiomas y luego, cuando terminé la universidad, terminé el pregrado, me presenté a una convocatoria en la Universidad de Georgetown y tuve una beca de Latin American Board para ir a estudiar a Washington D. C. Eso que yo tuve la oportunidad de perfeccionar el idioma en Georgetown University. Esa es la razón, digamos, de la historia un poco personal que está detrás del interés en aprender los idiomas, pero que veo hoy y lo estoy reflexionando justo en este momento, de que mi papá tenía toda la razón, de que la herramienta que me inculcó aprender algún día la iba a necesitar y probablemente la necesité ayer para que un hombre como Mr. Buffett pudiera entender el mensaje de la dimensión de la afectación, de que el sistema escolar esté destruido en el departamento del Chocó y lo que significa para nuestros niños y niñas y para que ellos también puedan ser políglotas mañana, gobernadores mañana, profesionales mañana”, aseguró la gobernadora del Chocó.

Finalmente, dijo la gobernadora sobre su formación: aunque su vocación es pública, agradece el aporte del sector privado. “Todo lo que hemos recibido hasta ahora viene, ha venido del apoyo y la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas que han donado de manera particular, pero de manera muy decidida del sector privado nacional. Y creo que más adelante podemos ponernos en contacto con universidades y con cooperantes que están en el sector educación, como lo está Mr. Buffett, como lo está Shakira misma a través de Pies Descalzos, para fortalecer el bilingüismo en un departamento que, además, es turístico, que además tiene las condiciones que tiene”, acentuó.