¿Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aprovechará su alta popularidad para aspirar a otro cargo político? Así respondió

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco de la emergencia en Colombia por cuenta del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto pasado.

Córdoba ha sido ampliamente elogiada por la opinión pública porque, a pesar de que el Chocó ha sido un territorio tradicionalmente olvidado por el Estado, ella ha tomado decisiones de liderazgo en la región, con todo y que fue el epicentro, y el departamento ya mira cómo levantarse.

La inspiradora historia tras el inglés fluido de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, en visita de Shakira y Howard G. Buffett: “Hablo cuatro idiomas más”

Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, habló del ‘Riesgo Ranger’ y reveló lo que le dijo la primera dama, Ana Lucía Pineda

Además, se ha llevado todos los aplausos porque, durante la visita a Chocó de la cantante Shakira y el empresario y filántropo estadounidense Howard G. Buffett (presidente de la Fundación Howard G. Buffett) y representantes de su propia organización, la Fundación Pies Descalzos, la gobernadora no tuvo ningún reparo en hablar inglés fluido con la visita.

Vea la entrevista completa con Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó:

En El Debate, de SEMANA, la gobernadora del Chocó fue consultada por los elogios que ha recibido de la gente en medio de la crisis y por las voces que apuntan a que ella será una dirigente política en Colombia que tendrá un mayor cargo. Incluso, en sus redes sociales le han dejado comentarios diciendo que es presidenciable.

“Pues la verdad, yo no estoy muy en redes sociales. Quien hace un poco el seguimiento del trabajo y lo publica es parte de mi equipo. Yo, digamos, no he tenido mucho tiempo para navegar las redes porque, la verdad, es que han sido muy poquitas horas de sueño, muchas horas de trabajo”, aseguró, inicialmente.

“El departamento del Chocó es muy, muy extenso y organizarse de manera que se pueda llegar rápidamente, al mismo tiempo administrando las solicitudes de la gente, es algo que requiere mucha concentración y mucha dedicación. Pero sí he escuchado en este par de días y tuve la oportunidad de estar hoy atendiendo medios, que es así. Yo creo que es para refrendar el compromiso. Yo creo que no se puede rendir quien ha nacido en donde por todo hay que luchar”, agregó.

“Yo represento a los chocoanos y las chocoanas. Represento al pueblo chocoano. Es mi responsabilidad. Es mi trabajo. No es algo que sea para agradecer ni para reconocer, sino que es mi función. Yo soy una funcionaria pública y estoy en el ejercicio de la administración de la que probablemente sea la emergencia más grave que ha tenido el departamento en toda su historia y con los impactos más graves. Así que lo que se pueda hacer cuanto antes, lo que se pueda hacer ya, lo que se pueda hacer se tiene que hacer bien hecho, pero sobre todo se tiene que hacer contándole al país lo que está pasando. No hay ninguna manera, ninguna, de que el departamento del Chocó se recupere solo de algo como esto”, acentuó.

“Piense usted en el acceso al agua potable, piense usted en el acceso a la energía eléctrica en el siglo en el que ya no estamos hablando solamente de interconexión, sino de conectividad. Piense usted en el tema de la dignificación de la infraestructura educativa en la que se educa a nuestros muchachos. Piense usted en las oportunidades, en las vías de comunicación. Es que no hay territorio que se desarrolle desconectado y mucho menos un territorio tan bien ubicado como el departamento del Chocó, un departamento bioceánico”, agregó la gobernadora.

Al consultarle por las voces que la ven como nueva actora política protagonista una vez deje el cargo, en 2027, Nubia Carolina Córdoba respondió: “Me río porque me acuerdo que alguien me dice: ‘Vamos por la reelección’. Y le contesté: ‘Yo no sé si en mi estado de salud aguanto ocho años, la verdad’. La verdad es que ha sido muy, muy demandante. Yo le doy gracias a Dios todos los días por el servicio, por el privilegio de servirle al pueblo chocoano. Me ha parecido realmente un privilegio, me ha parecido realmente el honor más grande de mi vida”.

“Claro que mañana me gustaría poder servirle a mi país. Si soy llamada al servicio por mi país, pues por supuesto que lo asumiré con el mayor compromiso, como lo he hecho por el pueblo que me vio nacer. Sin embargo, hoy se lo voy a decir con toda honestidad: no estoy pensando en ningún otro cargo, no estoy pensando en ninguna otra aspiración, no estoy pensando en ninguna otra posición. Mi deber es simplemente, mi máximo objetivo ahora mismo es poder terminar mi periodo; aún me queda casi un año y medio como gobernadora de los chocoanos y las chocoanas, aún me queda un plan de desarrollo que cumplir a pesar de tantas dificultades que se han presentado, a pesar de la ausencia de recursos”.

“Así que, bueno, mi meta, y ahora una meta un poco más exigente, es concluir el periodo y poder cumplir con lo que le prometimos al pueblo chocoano en este mandato”, puntualizó Córdoba, perteneciente al Partido Liberal.