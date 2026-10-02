María Fernanda Cabal respondió si el Centro Democrático está en vías de extinción: “La verdad”

Este jueves, 1 de octubre, la excongresista María Fernanda Cabal anunció oficialmente su renuncia al Centro Democrático, colectividad en la que estuvo por más de 13 años.

María Fernanda Cabal le respondió a Uribe tras referirse en una sola frase a su renuncia al Centro Democrático

“Hoy anuncio mi renuncia al Centro Democrático. Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa. El camino sigue”, dijo Cabal en un mensaje en X, junto a un video.

En El Debate de SEMANA, Cabal respondió si consideraba que el Centro Democrático es un partido que está en vías de extinción.

“Ellos tendrán la responsabilidad de decir a qué saben, a qué quieren saber, porque la verdad es que mucha gente se ha ido [del Centro Democrático]. Y si hay desconexión entre el discurso, los hechos y el sentimiento y creencia de esa militancia, no lo van a tener fácil”, dijo Cabal en vivo en El Debate de SEMANA.

No obstante, la excongresista dijo enfáticamente que ella no buscaba ser consejera de ese partido político, al que precisamente acabó de renunciar.

“Ellos tienen que aprender de los resultados, porque los números se leen. Y si no quieren entenderlo así, pues estarán expuestos a nuevos debates electorales donde va a haber una multiplicidad de coaliciones y donde yo quiero, especialmente, apadrinar, acompañar, muy buenos candidatos. Nos merecemos buenos candidatos, porque es que los clanes políticos capturaron la democracia en Colombia”, agregó.

La exsenadora también aprovechó El Debate de SEMANA para enviarle un mensaje al expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

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“Gracias. Él me dio la oportunidad, yo ayudé a crecer ese partido, le puse una impronta, creé una imagen propia con todas las vicisitudes y los desafíos que eso genera. Y ya se cerró una puerta y se abre otra”, manifestó.

Por otra parte, Cabal recordó que, mientras estuvo en el Centro Democrático, hubo personas que estaban en contra de ella.

“Había malquerientes, que eso es natural adentro; no eran la mayoría, pero tenían unas voces que terminaban generando una influencia en las decisiones del expresidente Uribe. Ya no iba a ser y por eso decidí salirme. Pero recuerde que yo manifesté en mi alocución de ayer que esperé una respuesta a la solicitud de decisión. Cuando un partido le da a usted reconocimiento y le otorga la decisión, le ahorra mucha energía y desgaste en la creación de un nuevo partido por la personería jurídica; no me respondieron. La no respuesta es también una respuesta que yo considero inadecuada; podrían haberme contestado que no, se podía debatir el tema, pero no fue así”, recordó Cabal, quien quería aspirar a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, pero finalmente las cosas no se le dieron.