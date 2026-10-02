María Fernanda Cabal contó por qué Petro está tan activo durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Visitas al psiquiatra”

María Fernanda Cabal habló en El Debate de SEMANA acerca de su salida del Centro Democrático, del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y hasta de Gustavo Petro.

Sobre este último, la exsenadora se refirió a lo activo que ha estado el exjefe de Estado desde el 7 de agosto de 2026, día en el que terminó su administración e inició la de De La Espriella.

Cabal fue más que clara sobre por qué cree que Petro ha lanzado tantas críticas durante estos casi dos meses. “Creo que tiene el síndrome del rey caído”, dijo.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Cuando usted deja de ser el foco de atención, sobre todo con un personaje que es psicópata y narcisista, pues creo que le ha tocado intensificar sus visitas al psiquiatra”, añadió.

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Por otra parte, la excongresista también se refirió a la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender el reconocimiento como patrimonio cultural del sombrero de Carlos Pizarro.

La exmilitante del Centro Democrático se mostró conforme con esta medida. “A este paso, entonces los grilletes con los que amarraban a los secuestrados en la selva también serán patrimonio cultural; los ha debido llevar Petro a la Presidencia”, comentó.

Además, respondió a la posibilidad de que ciertos políticos tengan en su momento algún acercamiento en su nuevo proyecto. Sobre su esposo José Félix Lafaurie, afirmó que “por supuesto” estará en este camino.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

En el caso de Jota Pe Hernández, señaló que están en conversaciones, algo que también puede suceder con Paola Holguín, quien fue su compañera en el movimiento político dirigido por Álvaro Uribe. “Seguramente sí, pero no lo sé, aunque es una persona a la que quiero y respeto”, apuntó.

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La situación con Paloma Valencia es completamente distinta, de acuerdo con la respuesta que entregó Cabal. “Ella sigue con la defensa, a mi juicio equivocada, de decir que no hay derecha. Yo digo que es una equivocación doctrinaria y no sé a qué aspire, no tengo ni idea”, expresó.

De igual forma, contestó, a su manera, si se sintió maltratada en el Centro Democrático y si se fue dolida. “La no respuesta es una respuesta. Me siento no reconocida, pero me siento feliz”, aseguró.

Sumado a esto, la exsenadora volvió a lanzar críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de la polémica que hay. Advirtió que el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, no estaría diciendo la verdad.

“La JEP nunca hizo contrastes con las investigaciones de la Fiscalía y tiene miles de empleados y de contratistas. El contraste es esencial cuando se están llevando los procesos de la Fiscalía a esta nueva jurisdicción, pero no lo vimos”, complementó.