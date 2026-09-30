“Bogotá está en riesgo de un ataque con drones”: representante a la Cámara por Bogotá dio preocupante alerta

Tras conocerse que el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, radicó una comunicación oficial dirigida al presidente Abelardo De La Espriella con el fin de militarizar las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, SEMANA lo invitó a El Debate, para conocer los detalles de la propuesta.

¿Militarizar Bogotá? La propuesta que le llegó a Abelardo De La Espriella

Durante su intervención en el espacio, el congresista argumentó que el deterioro del orden público exige la presencia inmediata de las Fuerzas Militares para respaldar a la ciudadanía en estos sectores críticos de la capital.

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Además, señaló que, teniendo ya ejemplos del éxito de esta medida en ciudades como Bucaramanga y Cali, se debe adoptar el ejemplo cuanto antes, para tener una ciudad en paz.

Más allá de la presencia del Ejército, Uscátegui alertó sobre una posible vulnerabilidad que podría derivar en atrocidades criminales dentro del casco urbano.

El parlamentario afirmó que “Bogotá corre el riesgo de sufrir ataques con drones” manipulados por estructuras al margen de la ley, una tecnología que ya está en manos de organizaciones delictivas sin que las autoridades locales o nacionales cuenten con suficientes inhibidores o herramientas antidrones para neutralizarlos.

Falta de tecnología y antecedentes en la capital

Para sustentar su advertencia, el congresista hizo referencia a episodios previos registrados en la ciudad, señalando la incautación de aeronaves no tripuladas que realizaban sobrevuelos sospechosos en áreas estratégicas.

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui le solicita al Gobierno militarizar tres localidades de Bogotá ante amenazas de grupos armados. Foto: El Debate de SEMANA

Uscátegui enfatizó que se trata de una amenaza latente e inminente, por lo que urgió al Gobierno nacional a brindar una respuesta prioritaria que permita proteger a los habitantes de las zonas urbanas de posibles ataques con explosivos o tareas de inteligencia ilegal.

El representante aclaró que no busca infundir zozobra ni pánico colectivo, sino anticipar todo tipo de tragedias mediante la implementación de medidas preventivas firmes.

Además, el parlamentario sostuvo en El Debate que diversos sectores sociales solicitan la intervención militar, por lo que resulta indispensable que la Presidencia adopte decisiones contundentes antes de que las estructuras criminales ejecuten acciones que comprometan la seguridad de la infraestructura y de la población civil.

El activista Josías Fiesco habla sobre militarizar Bogotá. Foto: El Debate de SEMANA

Apoyo político y propuesta de redes de cooperación

La solicitud del congresista encontró respaldo en sectores políticos de la oposición, donde analistas y líderes sociales destacaron la urgencia de actualizar la doctrina de seguridad metropolitana.

El activista, Josías Fiesco, coincidió en que los drones representan la nueva modalidad del conflicto, citando como ejemplo los eventos observados tanto a nivel internacional como en varias regiones del país donde aeronaves no tripuladas han sido derribadas en zonas rurales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Fiesco comentó en El Debate la propuesta, señalando que la militarización debe estar acompañada por la articulación de la sociedad a través de mecanismos de información ciudadana.

Finalmente, el activista argumentó que el habitante de a pie resulta clave para suministrar inteligencia a la Fuerza Pública en momentos en que la ciudadanía se siente desprotegida tras años de inacción gubernamental en la capital.