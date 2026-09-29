Advierten en vivo lo que estaría haciendo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, en medio de nuevo escándalo: “Quiere eso”

Una nueva denuncia se conoció en las últimas horas en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, reveló nuevos contratos que dejan en evidencia el derroche del tribunal de paz.

Según señaló, además de haber contratado el edificio Torre Squadra por $ 160.000 millones entre 2017-2026, incluidos los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, “en 2024 la JEP contrató una segunda sede por $ 10.730 millones entre 2024-2026″.

Sigifredo López, víctima de las extintas Farc, habló en El Debate de SEMANA y se refirió a este tema, y también en contra de Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, por la forma en la que ha salido hablar desde que estalló el debate sobre el recorte.

Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto: El País

“No es ciertos que las víctimas se vean afectadas. El doctor Ramelli en lugar de hacer lo que tiene que hacer, está diciendo que es un perseguido político en medio de la polarización, dice que la derecha lo está persiguiendo y la izquierda lo defiende”, dijo.

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Con esto, según López, lo que está buscando es desviar el debate y que de alguna forma se dejen de lado las irregularidades que se han destapado sobre el alto tribunal.

En ese sentido, la víctima de la extinta guerrilla afirmó que lo que debe hacer Ramelli es salir a reconocer que desde la creación del tribunal de paz ha existido impunidad, despilfarro, revictimización, burla, entre otras cosas.

“Los hechos así lo demuestran y no podemos permitir que el debate se convierta en un hecho de polarización o una vaina de persecución. A mí me parece el colmo que él le diga a la Corte Penal Internacional que los congresistas le están bajando el presupuesto y que los afectados van a ser las víctimas, cuando ellos no han venido haciendo nada”, sostuvo.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Ellos en lugar de reconocer sus fallas, sus carencias, sus errores, están es sosteniendo una equivocación con otra equivocación”, añadió.

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López dejó en claro que, con todo lo que ha venido pasando, hoy muchas víctimas se sienten burladas y creen el tribunal creado del Acuerdo de Paz lo único que ha generado es impunidad para los guerrilleros y despilfarro de los recursos.

“Lo que está diciendo el doctor Ramelli, con todo el respeto que merece, no es cierto y es un argumento falaz”, dijo.

Esta burla, de acuerdo con él, se refleja en las fotos de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, cumpliendo las sanciones que le impusieron. “Ramelli en lugar de reconocer sus errores, salió a decir que había unas víctimas que éramos taquillera”, mencionó.

“Él nos prefiere a las víctimas calladitas, que no digamos nada y sin investigar que está pasando con el presupuesto. (...) Qué pena, pero las exigencias de justicia y de verdad las seguiremos haciendo”, complementó.