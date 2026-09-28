“El diablo tapa y después destapa”: Vaticinan qué viene tras el mensaje del presidente De La Espriella a los corruptos para que hablen

En medio de la alocución de este domingo, 28 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje a los investigados y corruptos que están pagando sus condenas en prisión. Les dijo que entreguen a sus cómplices.

En alocución, Abelardo De La Espriella envió mensaje a los corruptos: “Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices y resarzan el daño con verdad”

“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y los que pronto serán procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en las familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y el acto de contrición que es absolutamente necesario”, dijo De La Espriella.

En El Debate de SEMANA, los senadores Hernán Cadavid y Alfredo Deluque vaticinaron qué viene tras el reciente mensaje del presidente De La Espriella a los corruptos. para que hablen.

“En estas montañas de Antioquia hay un dicho de los viejos que dice ‘el diablo tapa y después destapa’. Simple pero cierto. Durante los años del gobierno todo parece funcionarles perfecto. Se encubren, se enriquecen, se conectan, son cómplices, se guardan silencio, se guardan el secreto. Una vez pasa el gobierno y no tienen el poder, quedan expuestos ante la opinión pública, ante la justicia, naturalmente, y en consecuencia muchos van a empezar a hablar”, advirtió Cadavid, congresista del Centro Democrático.

El senador Cadavid también recalcó que a muchas personas del anterior gobierno que terminaron salpicadas en hechos de corrupción, al final los han dejado solos. De allí que empiecen a ‘cantar’ próximamente.

“A muchos les han dado la espalda y es momento de que ellos empiecen a señalar cómo fue, en detalle, que se propusieron desarrollar esas estructuras de corrupción para afectar al pueblo colombiano. Aquí había entre ambición, poder político, enriquecerse. Todo ese tipo de motivaciones cayeron dentro de ese gobierno anterior, con consecuencias tan nefastas como ellos”, agregó Cadavid en El Debate de SEMANA.

En desarrollo.