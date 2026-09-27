Presidente Abelardo De La Espriella dice que en el gobierno Petro “se robaron todo”

Este domingo, 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció en medio de una alocución que en el gobierno Petro “se robaron todo”.

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“Les voy a hablar como siempre, con la verdad. Con la verdad de lo que está ocurriendo en la patria. Ya les habían informado esto que está pasando y también lo ha hecho extenso el señor ministro de Hacienda. Todos sabemos que la situación fiscal del país es la más crítica de toda nuestra historia”, dijo el jefe de Estado.

De acuerdo con De La Espriella, el gobierno del expresidente Gustavo Petro sobreendeudó al país y “despilfarró el presupuesto de todos los colombianos”.

“El desgobierno pasado pasó de la corruptela enquistada en el Estado durante décadas a gastar a manos llenas, pasando del festín de los recursos públicos, de millones de pesos, a billones de pesos. El régimen entró en una depredación de lo público, nunca antes vista”, resaltó el presidente en medio de la alocución de este domingo.

En tal sentido, el mandatario de los colombianos advirtió que “ese daño causado no va a quedar impune”.

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“Pese a lo anterior, las advertencias sobre la gravedad económica no han sido lo suficientemente entendidas por la ciudadanía, porque la crisis de la economía pública contrasta con una aparente abundancia económica en el mercado que se ve afuera en la calle. Se lo quiero explicar de una manera muy sencilla. Mientras el Estado colombiano está sobregirado, mientras paga una deuda costosísima y los gastos de su funcionamiento son desbordados, en la calle hay una economía paralela que se ha sostenido con los dineros ilícitos que son millones y millones y que provienen de haber convertido a Colombia en el primer productor de cocaína del mundo. A esos billones del narcotráfico hay que sumarle los billones de la corrupción que circula en el mercado”, resaltó el presidente Abelardo De La Espriella.