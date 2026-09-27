MinInterior y MinDefensa reaccionan a muerte de alias Robinson: “Respiran más tranquilos los habitantes de Huila y Caquetá”

En la mañana de este domingo se confirmó la muerte de Miguel Orlando Guzmán González, alias Robinson Gutiérrez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, en medio de un operativo de la Fuerza Pública.

Este era el historial criminal de alias Robinson Gutiérrez, el cabecilla de la Segunda Marquetalia abatido por las FF. MM.

El anuncio lo hizo el presidente Abelardo De La Espriella, a través de sus redes sociales, donde señaló que este criminal, quien se desempeñaba como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

El operativo que terminó con la vida de este hombre, mano derecha de Iván Márquez, se desarrolló por parte de las Fuerzas Militares y de Policía en zona rural del municipio de Tello, en el departamento del Huila.

Frente al hecho surgieron varias reacciones desde diferentes sectores políticos y del propio Gobierno nacional, que se mostraron agradecidos con los miembros de la Fuerza Pública por el trabajo realizado en el operativo.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue uno de los primeros en expresar sus felicitaciones a la Fuerza Pública, al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y al presidente De La Espriella por su decisión para enfrentar con todo el rigor a las estructuras delincuenciales.

“Respiran más tranquilos los habitantes de Huila y Caquetá con la neutralización de alias Robinson Gutiérrez, peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia, experto en extorsión y parte del esquema criminal que asesinó a Miguel Uribe”, señaló el ministro Lara.

Mensaje de Rodrigo Lara tras la muerte de alias Robinson Gutiérrez. Foto: Captura de pantalla

El general Mora, por su parte, destacó el trabajo que realizaron los miembros del Ejército Nacional y la Policía en medio del operativo que terminó con la muerte del cabecilla y la captura de otros tres integrantes de la estructura criminal en el municipio de Tello, Huila.

“Un gran trabajo profesional y coordinado de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional en esta operación contra la estructura Teófilo Forero… A los soldados y policías, todo nuestro reconocimiento”, expresó el ministro Mora.

Álvaro Uribe reaccionó a la caída de alias Robinson Gutiérrez, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El titular de la cartera de Defensa también destacó que la neutralización de este cabecilla y la captura de otros integrantes de este grupo “demuestran la capacidad de nuestras instituciones para golpear las estructuras que atentan contra los colombianos”.

“Seguiremos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad en el territorio nacional”, sentenció el ministro de Defensa.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera, calificó el operativo como un “golpe a las finanzas y al mando criminal de la Segunda Marquetalia”.

El general Barrera explicó que esta estructura buscaba fortalecer su accionar criminal en Huila, Caquetá y Meta mediante extorsiones, secuestros, reclutamiento de menores y otras acciones contra las comunidades.

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“Este resultado afecta sus capacidades de financiación, mando y expansión territorial. Seguiremos articulando inteligencia, investigación y capacidad operacional para anticiparnos al delito, proteger a los colombianos y recuperar la tranquilidad de los territorios”, indicó el director de la institución.

Finalmente, envió un mensaje a los miembros de los grupos armados ilegales: “A quienes pretendan intimidar a nuestras comunidades con violencia y criminalidad, los seguiremos enfrentando con toda la capacidad legítima del Estado. Seguimos trabajando para que la autoridad vuelva a sentirse en cada rincón del país”.