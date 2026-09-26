Rodrigo Lara denuncia que la mayoría de los alcaldes en zonas rojas están sin esquemas de seguridad completos

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lideró este sábado, 26 de septiembre, un consejo de seguridad en el sur de Bolívar, para tomar decisiones frente a los problemas de orden público que enfrenta esta región del país.

Ministro Rodrigo Lara anuncia sistemas antidrones y reconstrucción de estaciones de policía en el sur de Bolívar

Tras el encuentro, en el que también participó el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, la cúpula militar y de policía y 11 alcaldes del sur de Bolívar, Lara anunció las nuevas medidas para reforzar la seguridad en una región en la que las autoridades han advertido disputas entre diferentes estructuras armadas por el control de economías ilícitas.

Al finalizar la jornada de este sábado, que era la continuidad del consejo de seguridad adelantado por el presidente Abelardo De La Espriella en Cartagena, el ministro confirmó que el Gobierno reconstruirá tres estaciones de Policía que han sido destruidas por acciones violentas.

Otra de las principales decisiones anunciadas es la implementación de tecnología para enfrentar los ataques con drones, una modalidad que viene generando preocupación entre las autoridades y comunidades de diferentes zonas del país.

De acuerdo con Lara, estos equipos serán instalados en las principales estaciones de Policía, mientras que la Fuerza Pública también contará con sistemas antidrones móviles. A esto se sumará el fortalecimiento de cámaras de seguridad en la región.

Tras el encuentro, el ministro también realizó una denuncia a través de sus redes sociales, que está directamente relacionada con seguridad de los mandatarios de las regiones que se encuentran en zonas rojas.

“La presión militar empieza a producir resultados”: ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre sometimiento de las ACSN

De acuerdo con Lara, en sus últimas visitas a estas zonas de alto riesgo se ha encontrado con “algo inaceptables indignante: la gran mayoría de los alcaldes del Catatumbo, del sur del Cesar y ahora del sur de Bolívar sin esquemas de seguridad completos de la UNP”.

Lara aseguró que “el gobierno anterior sí entregaba camionetas blindadas a “gestores de paz” (bandidos), amigas, influenciadores y frívolos”, y reiteró que “la seguridad de quien representa al Estado en el territorio es una prioridad para este gobierno”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, publicó un mensaje en su cuenta de X sobre la seguridad de los alcaldes en las zonas rojas de Colombia. Foto: Captura de pantalla