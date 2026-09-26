Abelardo De La Espriella pide a la ministra de Educación hacer vigilancia “inmediata” a la Universidad de Pamplona

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, le envió este sábado un mensaje contundente a la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos, para que ponga la lupa en la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander.

“Lo advertimos desde 2024”: la batalla jurídica que terminó anulando la irregular elección del rector de la Universidad de Pamplona

“Ministra Ilva Miryam, la Universidad de Pamplona exige vigilancia inmediata. Hay denuncias sobre manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido que preocupan al Gobierno”, escribió el mandatario nacional a través de sus redes sociales.

El jefe de Estado recordó que el Consejo de Estado anuló la elección del anterior rector, por lo que el Estatuto obliga al Consejo Superior Universitario a “iniciar de inmediato el proceso para designar rector titular”.

Esta elección se debe realizar “en término y con transparencia”, destacó De La Espriella, al tiempo que le pidió a la ministra ejercer la función de inspección y vigilancia.

“Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos”, manifestó el mandatario colombiano al final de su mensaje a la ministra de Educación.

El Consejo de Estado había anulado la elección de Ibaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona, tras concluir que el proceso no se ajustó a lo establecido en el Estatuto General de la institución.

Detrás de esa decisión hubo una larga disputa judicial que, según los demandantes, comenzó mucho antes de que el caso llegara al alto tribunal.

Universidad de Pamplona celebra la acreditación internacional de siete carreras: “Nos da una visibilidad muy grande”

La abogada de la veeduría que impulsó la demanda habló con SEMANA en su momento y reconstruyó cómo se gestó el caso que terminó anulando la elección de Torres Chávez.

Sandra Milena Roso Hernández, abogada del Comité Prodefensa de la Universidad de Pamplona, aseguró que la batalla empezó en septiembre de 2024, cuando la veeduría le pidió al Consejo Superior Universitario convocar oportunamente la elección de rector ante el inminente vencimiento del periodo de Torres Chávez.

“Lo advertimos desde 2024, pero nunca fuimos escuchados”, afirmó la jurista. Explicó que, ante la falta de respuesta, decidieron presentar una acción de cumplimiento para exigir que la universidad respetara su propio estatuto.

Aunque esa acción terminó siendo declarada improcedente por un hecho superado, pues durante el trámite se abrió la convocatoria, la veeduría continuó denunciando presuntas irregularidades ante distintas entidades, entre ellas el Ministerio de Educación.

Universidad de Pamplona. Foto: Liliana Rincón

La controversia aumentó cuando la universidad publicó el listado de aspirantes admitidos y el entonces rector apareció nuevamente habilitado para participar en el proceso.

“Nos sorprendió encontrar nuevamente al rector en el listado de admitidos, porque ya había sido reelegido una vez. Presentamos una reclamación sustentada en el artículo 26 del Estatuto General, que establece que el rector solo puede ser reelegido por un periodo”, detalló Roso Hernández.

Además de esa reclamación, la veeduría recusó a los funcionarios que avalaron la candidatura al considerar que existía un conflicto de intereses por tratarse de subordinados del propio rector.