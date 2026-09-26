Política

Álvaro Uribe le bajó la temperatura a críticas del Centro Democrático a Comfama y su dirección

El exmandatario se pronunció este sábado sobre las críticas que se han hecho contra la caja de compensación.

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Redacción Semana
26 de septiembre de 2026 a las 10:27 a. m.
Álvaro Uribe se refirió a las críticas de miembros del Centro Democrático contra la dirección de Comfama y pidió que las diferencias sean tramitadas con respeto.
Álvaro Uribe se refirió a las críticas de miembros del Centro Democrático contra la dirección de Comfama y pidió que las diferencias sean tramitadas con respeto. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este sábado, 26 de septiembre, a las críticas que han hecho miembros del Centro Democrático a la dirección de Comfama, una de las cajas de compensación antioqueñas más importantes.

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Uribe explicó algunos puntos que conversó con miembros de la colectividad con respecto a esta entidad. Aseguró que, tras una reunión de la Dirección de Antioquia del Centro Democrático, se abordaron las diferencias expresadas por varios miembros del partido frente a la dirección de Comfama.

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El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático reconoce el valor de Comfama para los antioqueños y destacó el papel de las cajas de compensación en Colombia. Foto: Cristian Bayona

“El Centro Democrático reconoce y comparte el afecto que los antioqueños sienten por Comfama. Para el Centro Democrático, las cajas de compensación han constituido una institución superior para generar un clima de fraternidad en Colombia”, precisó.

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Adicional a ello, aseguró que los recursos, provenientes de aportes parafiscales o derivados de estos, están sujetos a controles de distinta naturaleza, incluido el control ciudadano y de opinión. Tras la aclaración, aseguró que buscará una reunión de los concejales de Medellín con los directivos que Comfama designe.

Álvaro Uribe
Uribe anunció que buscará una reunión entre concejales de Medellín y los directivos que Comfama designe, en medio de las críticas a la dirección de la entidad. Foto: NurPhoto via AFP

Frente a las críticas suscitadas por varios miembros del partido, Uribe aseguró lo siguiente:

“A los compañeros del partido que han expresado críticas frente a la dirección de Comfama se les ha solicitado que formulen sus observaciones con respeto. El compromiso de los compañeros del partido que han expresado críticas frente a la dirección de la caja es tramitarlas con respeto y fraternidad”, dijo Uribe.

Es importante recordar que Confama es una de las primeras cajas de compensación de Colombia, creada en 1954 en Medellín, siendo una empresa social privada.

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El expresidente Álvaro Uribe pidió a los integrantes del Centro Democrático que han cuestionado a Comfama presentar sus observaciones con respeto y fraternidad. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Esta funciona a través de aportes de empresas afiliadas; aportan un 4 % sobre el salario de sus trabajadores formales. Estos fondos se usan bajo el principio de solidaridad para que quienes ganan más aporten a quienes ganan menos. Es por ello que muchos antioqueños la ven como un estandarte empresarial.