“La JEP no se debió aprobar; es hora de hablarle claro”: expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en su cuenta de X sobre lo que debería suceder con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que ha estado en medio de una polémica por los resultados que se han presentado hasta el momento y los recursos que se le destinarán para el próximo año.

La JEP en el ojo del huracán: ¿qué pasará con el tribunal especial en el Gobierno de Abelardo De La Espriella?; el pulso ya llegó a la CPI

El exmandatario reiteró que está en contra de su funcionamiento. “La JEP no se debió aprobar; el plebiscito la rechazó; no permitieron reformarla para tener una sala especial para los militares; se excedieron en gastos: es hora de hablarle claro”, afirmó.

Se ha generado toda una polémica con la jurisdicción especial por las sentencias que apenas se produjeron el pasado viernes en contra de los ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc, que son penas enmarcadas en los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador o Restaurador (TOAR).

Desde sectores que representan a las víctimas han cuestionado que esas penas realmente no restaurarían a los afectados por la guerrilla, especialmente cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Por eso, han solicitado que se reabran las investigaciones en contra del antiguo secretariado en la Corte Penal Internacional (CPI).

Ante ese tribunal también llegó una solicitud del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien solicitó que se estudie el recorte de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso de la República y que le quitaría al tribunal especial 100.000 millones de pesos para su funcionamiento.

Esa propuesta fue hecha por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y el presidente Abelardo De La Espriella la respaldó.

Desde distintos sectores políticos han reflexionado sobre el papel de la JEP y los resultados que hasta el momento ha dejado desde que se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc en el gobierno de Juan Manuel Santos.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, se mostró en contra de la reducción del presupuesto para la entidad. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En el caso de algunas víctimas de la guerrilla, han dicho que no se sienten reparadas con las penas que hasta el momento se han impuesto y hay quienes se han mostrado a favor de que se acabe la JEP.

“Y si me preguntan a mí, como sobreviviente del conflicto, mi respuesta es clara: por mí, que se acabe esta ignominia. No queremos que sigan hablando en nuestro nombre mientras nosotros seguimos esperando. Queremos verdad, justicia, resultados y rendición de cuentas. Basta de impunidad”, afirmó Deisy Dorelly Guanaro.

Por su parte, el exdiputado del Valle, Sigifredo López, dijo que convocará a las más de 10 millones de víctimas de las Farc registradas en el país, con el fin de que recojan firmas para pedirles al Congreso y al Gobierno que eliminen el tribunal especial.