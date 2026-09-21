“Foros en París, en Italia, en Alemania”: sacan a flote el “turismo de la JEP”

El coronel retirado Carlos Javier Soler habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco del anuncio del Gobierno de recortarle presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el marco de su participación en El Debate, de SEMANA, junto a otros congresistas, Soler, quien a su vez es asesor y consultor en seguridad nacional, amplió sus denuncias sobre un supuesto turismo orquestado dentro de dicha corporación.

“La JEP no se debió aprobar; es hora de hablarle claro”: expresidente Álvaro Uribe

“¿Turismo internacional? EN la JEP | Viáticos, pasajes, alojamiento y alimentación:

2022: $3.107.992.699

2023: $2.775.144.975

2024: $7.350.919.283

2025: $8.125.460.397

2026: $12.403.353.105

Total 2022–2026: $33.762.870.459 (últimos 5 años)

Más de $33,7 mil millones presupuestados en cinco vigencias para viáticos, pasajes/transporte, alojamiento y alimentación de la Jurisdicción Especial para La Paz, recuerden más de 1,000,000 millones de colombianos se acuestan a diario con una sola comida y casi 3,000,000 solo les alcanza para 2 comidas al día, a tener en cuenta cuando vemos miles de millones en paseos, conferencias, foros y visitas académicas”, eso sí, en clase ejecutiva. Muy difícil defender esto Fuente: documentos presupuestales oficiales de la JEP", escribió en su cuenta de X.

Por eso, en SEMANA se le pidió ampliar su denuncia: “Las cifras que coloco son de los últimos 5 años, que las auditó la Contraloría General de la República y son informes oficiales de la Jurisdicción. Yo no me estoy ahí inventando 31.000 millones de pesos en turismo parlamentario. Entonces, no fue para ir a las regiones”, dijo, inicialmente.

El Debate, completo:

“Yo no estoy hablando de que fueron al macro caso de Dabeiba, ni que fueron al Yari, a Paramillo, ni que fueron al Caquetá o los Llanos del Yari. Yo estoy hablando de todo lo que nos ha costado solo 5 años, solo 5. Y la información para total claridad es tomada de la página de la rendición de cuentas de la JEP, auditada por la Contraloría General de la República”, agregó.

“Entonces, a mí sí me preocupa mucho que si vivimos en un país donde sabemos que un millón de personas se acuestan solo con una comida al día, que si es que yo estoy diciéndole, ‘venga, es que casi 2 millones y medio se acuestan con dos comidas’, estemos permitiendo este derroche porque es que para hacer justicia yo no tengo que andar en foros en París, en foros en Italia, en foros en Alemania, cuando yo aquí no he rendido con las sentencias”, agregó el oficial retirado.

Posteriormente, el coronel retirado cuestionó el accionar de la JEP con los guerrilleros que pertenecieron a las Farc. “Colombia tiene hoy inscritos en la Unidad de Víctimas, inscritos, 14 millones de colombianos, de los cuales 8 millones 700 mil son de las Farc. ¿Sabe cuántos están en los macro casos de las Farc? ¿Sabe cuántos casos? 10.000. Y entonces, ¿qué pasó con los otros 8 millones de víctimas? Pues es que le inventaron un procedimiento especial, como si esto fuera otro Estado", se preguntó.

“Entonces, ahora los que están inscritos en la Unidad de Víctimas, que tanto nos costó inscribirlos, ahora ya no son de manera directa acreditados como víctimas en el macro caso. Les pusieron un poco de trabas para tratar de lavarles la carita a las Farc, para que no respondan por esas víctimas. A mí me parece increíble, porque aquí hablamos de las víctimas, pero solo las que los magistrados han dejado entrar. O sea, ellos tienen la llave mágica que dice: ‘usted sí entra y usted me cae mal, no entra’. Aquí los crímenes los que son del Estado entran de una vez, los que son de autodefensa o paramilitares entran de una vez directo, pero los de las Farc les colocan un retén y solo han metido el 10%. ¿Alguien me podría explicar por qué? Desde la argumentación, claramente", aseveró.