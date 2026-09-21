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Senador Germán Rodríguez dice en vivo que se siente amenazado por lo que le dijo Iván Cepeda: “Tengo miedo”

El congresista explicó cuáles fueron las palabras que el líder de la oposición utilizó en el Congreso.

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Redacción Debate
21 de septiembre de 2026 a las 12:54 p. m.
Senadores Iván Cepeda y Germán Rodríguez.
Senadores Iván Cepeda y Germán Rodríguez. Foto: Semana

El senador Germán Rodríguez habló en SEMANA y denunció que se siente amenazado por lo que su compañero Iván Cepeda le dijo en el Congreso de la República.

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Todo se dio en medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Mora. Una vez Rodríguez terminó su intervención, el excandidato presidencial habló y le lanzó duros cuestionamientos.

“Aquí está entre senadores de la República, debe respetar a nuestras compañeras. Usted es un hombre indigno del uniforme que utilizó, porque si así ha actuado en estos meses, no me imagino cuando usted tenía armas en su poder”, comentó Cepeda.

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De hecho, el hoy congresista contó un episodio que vivió durante la campaña presidencial y en el que, según él, Rodríguez lo amenazó. “Y lo vamos a investigar seguramente, vamos a ver quién es usted”, señaló en medio del debate.

Precisamente, estas fueron las palabras que generaron alerta en el militante de Salvación Nacional. “Yo me siento amenazado por Iván Cepeda el día de la moción de censura”, comentó en SEMANA y citó lo que el líder de la oposición dijo.

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No sé de quién está hablando él, quién me va a investigar, si su UTL es la que me va a investigar, si es que me van a seguir o me van a chuzar”, señaló.

El senador fue más allá y confesó en vivo que siente temor después de lo que fue esto. “Pero sí tengo miedo por esta amenaza que me hace Iván Cepeda en el Congreso”, complementó.

Hasta el momento, desde el lado del congresista de la oposición no se han pronunciado tras estas declaraciones de Rodríguez, por lo que resta esperar para conocer cuál será la respuesta de Cepeda.