Dicen en vivo que el presidente de la JEP le está mintiendo al país e intimidando al Congreso por recorte: “Burlándose de víctimas”

Una gran polémica hay en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por cuenta de la propuesta de recortarle 100.000 millones de pesos de su presupuesto de funcionamiento, con el fin de trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

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El presidente Abelardo De La Espriella aprobó la idea, pero desde el lado del tribunal de paz no han visto esto con buenos ojos. Alejandro Ramelli, su máxima cabeza, cuestionó esto y aseveró que lo único que se está buscando es quitarle autonomía a sus funciones y afectar el avance de los procesos.

Daniel Briceño, representante a la Cámara, habló de este tema en SEMANA y lanzó duras críticas en contra de Ramelli. “La JEP siempre ha sido inoperante, porque usted le quite este dinero no va a ser operante”, dijo.

“El señor Ramelli le está mintiendo a la ciudadanía y por eso no tienen que comerle cuento al magistrado, que además lo único que está tratando de vender es que la JEP es una entidad intocable, pero esto no es así”, agregó.

El militante del Centro Democrático fue enfático en que al tribunal de paz se le puede hacer control político y, especialmente, exigirle resultados, algo que desde su punto de vista no ha existido en todos estos años.

De hecho, apuntó que desde que se comenzó a hablar de quitarle los 100 mil millones de pesos, fue entonces que comenzaron a llamar a los excombatientes y a moverse. “Ramelli le está mintiendo al país porque la JEP es inoperante”, insistió.

“Ellos están confundiendo todo y dicen que han tomado 3.500 decisiones, es absolutamente falso, de esas la mitad son resoluciones de tutela. A la JEP hay que medirla por los resultados con los jefes guerrilleros y hoy dentro de los macrocasos que tienen solo hay 8 sentencias”, manifestó.

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Briceño dejó en claro que estas decisiones no son privativas de la libertad, sino que a los exjefes los colocan a hacer trabajo social, lo que considera una burla para las víctimas.

Además, cuestionó que en su momento estuvieran tranquilamente en el Senado y en la Cámara de Representantes. “Estuvieron 8 años en el Congreso, tuvieron escoltas, sueldos, privilegios y demás, y ya cuando salen ahí sí los comienzan a llamarlos”, criticó.

En su intervención, el representante afirmó que el magistrado Ramelli también está intentando intimidar al Congreso y, por lo mismo, acudió a la Corte Penal Internacional.

La Justicia Espeical para la Paz, Enrique Gómez Martínez, José Obdulio Gaviria y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA.

“Nosotros como congresistas tenemos todo el legítimo derecho para decidir sobre presupuestos, sus modificaciones. (...) Si el señor Ramelli cree que yendo allá va a asustar a los congresistas para que no le quiten 100 mil millones, pues está equivocado”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el mensaje nunca ha sido acabar con la JEP, sino pedir que no se derroche el dinero en contratistas y demás. “¿Por qué ellos no pueden ahorrar y todo el país lo tiene que hacer?”, cerró.