En medio de la que se ha catalogado como la más grave crisis de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de dicho Tribunal, Alejandro Ramelli, respondió a los serios cuestionamientos que han hecho las víctimas de la guerrilla de las Farc por la falta de sanciones ejemplares contra los excomandantes.

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Desde la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, pasando por el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, hasta llegar a otras víctimas del secuestro, han cuestionado la falta de avances en la obtención de verdad, justicia y reparación en los ocho años de operación de la JEP.

Frente a esto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseveró que las acciones que ha adelantado este tribunal no pueden verse “en blanco y negro”.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a los cuestionamientos y críticas de las víctimas de las Farc que reclamaron falta de resultados y sentencias. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/nqdoouOWXI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 21, 2026

En respuesta a una de las principales críticas, que hace referencia a las pocas sentencias, el magistrado Ramelli señaló que no se ha considerado la complejidad de investigar el conflicto armado colombiano ni de identificar a los máximos responsables de los macrocasos que existen.

“Somos empáticos. Quizás si yo me pongo en el lugar de una víctima que estuvo secuestrada 10 años en la selva por las Farc, pensaría igual, y me costaría mucho trabajo entender que hay un modelo de justicia diferente. Eso es completamente respetable”, indicó.

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“Pero también yo he escuchado a muchas víctimas que quizás no han salido por medios de comunicación, o no han tenido la voz que tienen algunas, que me han dicho todo lo contrario. Luego, con conciencia, porque he hablado mucho con las víctimas, o sea, lo puedo hablar directamente, y muchas víctimas de los casos que yo manejaba, donde incluso he expuesto mi vida, como ustedes saben, esto me ha costado a mí, en lo personal, y a mi familia, (...) esas víctimas, después de recibir a su hijo, desaparecido después de 40 años, creen que no tienen, digamos, una visión positiva de lo que hacemos”, añadió.

En medio de la rueda de prensa que se llevó a cabo este lunes, 21 de septiembre, el presidente de la JEP aseveró que las acciones que hace dicho tribunal no pueden compararse con la justicia ordinaria que emite sentencias.

“Es un modelo que obviamente no responde a la lógica tradicional de la justicia ordinaria, pero también a mí me gusta que las víctimas se manifiesten. ¿Por qué lo digo? Porque es que nunca las habían escuchado. Entonces, como esas víctimas nunca habían sido escuchadas, pues obviamente que van a decir si están contentas o descontentas. Por primera vez, las víctimas están haciendo sentir su voz”, precisó.

“Vuelvo y digo, hay víctimas que seguramente esperaban la cárcel, que ese no es el modelo, y eso no hubiera llevado al desarme de las Farc ni hubiera llevado a que más de 7.000 miembros de la Fuerza Pública estén resolviendo su situación jurídica. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano de las víctimas; tampoco esperamos un comité de aplausos, pero sí todos los que estamos acá estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque el modelo salga adelante, porque creemos en lo que estamos haciendo, creemos en eso. Estamos viendo los resultados y vamos a seguir trabajando”, concluyó.