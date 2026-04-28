El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, explicó este martes 28 de abril los datos que se tuvieron en cuenta para fijar una nueva cifra sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Víctimas de falsos positivos exigen verdad total a generales retirados del Ejército ante la JEP

Pese a que durante varios meses se manejó una cifra de 6.402 casos, tras hacer una valoración de varios datos e informes de diversas entidades, se llevó a aumentar el ponderado de los denominados falsos positivos: 7.837.

“Cuando nosotros aludimos a esa cifra inicial (en referencia a los 6.402), tomamos un periodo 2002-2008. Pero el GRAI (Grupo de Análisis de la Información) amplió el periodo de 1990 a 2016. Entonces, lo primero es que ya no somos 2002-2008, sino que se amplió desde el año 1990 y llegó hasta 2016″, detalló en una rueda de prensa celebrada este martes.

La JEP actualiza la cifra de falsos positivos, serían 7.837 casos. Así lo explicó el magistrado Alejandro Ramelli. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PkoQLb3mR6 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 28, 2026

“Y claro, pues ahí se incluyeron muchos más casos que no estaban en la cifra inicial”, enfatizó el presidente de la JEP en referencia a la cifra entregada hace unos días durante una audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad en la masacre de La Resbalosa.

El presidente de la JEP señaló que se realizaron contrastes de información de bases de datos, entre las que se destaca la de la Procuraduría General, “que no estaban inicialmente, y todos los informes que se recibieron de las víctimas, que fueron casi 1.000″.

¿Falsos positivos 2.0?

“Cuando ya tomamos todos los informes de las víctimas, más lo de la Procuraduría, más ampliamos el periodo desde el año 90 hasta el 2016, pues se ha venido incrementando”, detalló.

En respuesta a varios interrogantes planteados durante la rueda de prensa, el magistrado Ramelli indicó que esta cifra solamente está contemplada en el caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por integrantes del Estado.

El magistrado Pedro Díaz, de la JEP, señaló que los nuevos informes y revisión de bases de datos permitieron inferir un aumento de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate entre los años de 1990 y 2016. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/axkHLNLvgH — Revista Semana (@RevistaSemana) April 28, 2026

Por esto, insistió en que la cifra de 7.837 es provisional. “Todavía faltan los datos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que viene realizando audiencias territoriales con los máximos responsables que también están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca han sido investigadas”.

Frente a otro de los interrogantes planteados, el presidente de la JEP señaló que no se descarta que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos puedan rendir una declaración en este expediente.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Foto: Colprensa

“Más allá de que sean llamados, podrían venir voluntariamente, igual como hicieron con la Comisión de la Verdad. Entonces, será una decisión de ellos, pero voluntariamente podrían venir”, detalló el magistrado Ramelli.