Víctimas de falsos positivos exigen verdad total a generales retirados del Ejército ante la JEP

En medio de una audiencia pública en la que hubo tensión y muchos reclamos, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en departamentos como Arauca, Santander, Cundinamarca y Boyacá encararon a altos mandos del Ejército Nacional en la Fase Nacional del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga los llamados falsos positivos.

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Dicho encuentro se realizó en Bogotá, donde los sobrevivientes y las familias pidieron verdad, reconocimiento y responsabilidades frente a estos hechos.

En este espacio, convocado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, 32 víctimas asistieron y se pronunciaron sobre lo dicho por comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP.

Se trata de integrantes de unidades adscritas a las divisiones II y V del Ejército Nacional, con jurisdicción en estos departamentos, entre 2005 y 2008.

“Quiero que los señores generales del Ejército se pongan la mano en el corazón y nos digan la verdad”, dijo Mayola Esther Inela sobre el asesinato de su esposo, Aníbal Alfonso Castillo Ayala, ocurrido cuando ella estaba embarazada.

Y es que Aníbal fue engañado con falsas promesas de trabajo y, el 1 de junio de 2007, en San Martín (Cesar), fue asesinado y presentado como baja en combate.

Las víctimas también cuestionaron la ‘lógica’ que utilizó la Fuerza Pública en ese momento para decidir cometer este tipo de hechos que hoy enlutan a familias enteras.

“Este no es un mensaje de odio, sino de verdad y conciencia. Hubo un tiempo en que se hablaba de resultados medidos en muertes, en el que se llegó a pedir litros de sangre, como si la vida humana pudiera medirse en cifras. Detrás de cada cifra había un rostro”, dijo Carlos Ardila Vaca, otra de las víctimas.

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Carlos es hermano de Miguel Ardila Vaca, asesinado por miembros del Batallón de Artillería No. 1 Tarqui y presentado como integrante del ELN, en Tópaga (Boyacá), el 24 de julio de 2007.

“La historia no puede escribirse a medias. El país necesita saber cómo ocurrió, por qué ocurrió (…) Expliquen las cadenas de mando. La verdad completa no es un favor que nos hacen, es un deber moral”, dijo.

Soldados del Ejército Nacional. Imagen de referencia. Foto: Ejército Nacional.

Esta nueva fase del caso, liderada por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez, está dirigida a determinar las responsabilidades de altos mandos del Ejército Nacional, incluidas aquellas que hubieran podido tener integrantes del Comando del Ejército Nacional.

A la fecha, la Fase Nacional del Caso 03 ha escuchado en audiencia a 15 generales retirados del Ejército Nacional, entre ellos Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña, José Joaquín Cortés, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Carlos Saavedra y Juan Carlos Quiroga.

Los días 23 y 24 de abril, en Bogotá, el general (r) Mario Montoya continuará rindiendo versión voluntaria.