Gerente de la Empresa Metro de Bogotá reconoce retrasos alertados en la megaobra: “Le advertimos al consorcio chino”

En diálogo con revista SEMANA, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó por qué el megaproyecto ha venido presentando retrasos en tres componentes considerados como “críticos” que pondrían en jaque el inicio de la operación del sistema, programado para el 14 de marzo de 2028.

Sus declaraciones se dieron después de que salió a la luz un informe de la Contraloría Distrital sobre las demoras que se vienen presentando en la adecuación de la malla vial y el espacio público (48 %), los sistemas y equipos (18 %) y las estaciones del Metro y los edificios de acceso (18 %). Esas demoras podrían traer riesgos para el sistema.

La Contraloría advierte demoras en obras del Metro de Bogotá que pondrían en riesgo su entrada en operación en marzo de 2028

SEMANA: ¿Por qué se están presentando esos retrasos en la obra más importante que tiene en la actualidad Colombia?

Leonidas Narváez (L.N.): Hemos hecho las acciones de solicitud de incremento de las actividades por parte del Consejo Metrolínea 1. Es importante aquí aclarar que el contrato o el proyecto lo evaluamos a través de ocho componentes.

Son patio taller (en Bosa), intersecciones especiales, obras especiales, material rodante, viaducto. Esos cuatro componentes van muy bien, jalonan la ejecución hacia arriba. Inclusive el patio taller al corte de agosto estaba un poco por encima de lo programado.

Pero hay tres componentes que nos vienen preocupando, que son el componente de estaciones y edificios, el componente de sistemas comunicaciones y el componente de espacios públicos y mayoría. Los dos primeros tienen una importancia fundamental. Estos tres estaban empezando a presentar unas desviaciones que nos preocupan. Estaciones, edificaciones, comunicaciones y sistemas.

Comunicaciones y sistemas depende del avance que se revise en las estaciones y edificios. Comunicaciones y sistemas son los equipos que van montados en cada una de las estaciones que tienen todos los procesadores en comunicaciones que permiten el control de los trenes. Y estos equipos se montan dentro de las estaciones, por lo tanto, si la obra civil y el avance de estaciones y edificaciones no camina a buen ritmo, comunicaciones y sistemas no pueden montar los equipos que corresponden.

SEMANA: ¿Estas demoras han sido advertidas al consorcio chino, encargado de la construcción?

L.N.: Aquí hemos llamado la atención al consorcio chino sobre que haya un ejercicio de integración, que es lo más importante en estos dos meses que nos faltan, para que la obra civil, comunicaciones y sistemas se integren y permitan avanzar a los ritmos que teníamos previstos. Vamos a terminar el viaducto sin problema, van a llegar los trenes completamente dentro del proceso, el patio taller está listo, las intersecciones especiales, horas especiales, pues prácticamente se están terminando, queda la calle 72, los dos puentes vehiculares de la intersección de la 1.ª de mayo con av. 68 y ahorita las conexiones con TransMilenio de las Jiménez, va muy bien.

Esos cuatro componentes no tienen problemas y son fundamentales para la intersección, pero igualmente son fundamentales las estaciones. Tenemos una acción directa con el concesionario, que es el que tiene la responsabilidad de hacer, que es el que tiene que coordinar todas sus ejecuciones, es el que tiene que darnos los resultados y esperamos hacia eso.

Hemos tomado todas las acciones, hemos enviado oficios, hemos identificado claramente que ahí se está presentando un problema de falta de gerencia de personal calificado y de personal no calificado para incrementar las actividades dentro de las estaciones; porque los equipos y los elementos del sistema de comunicaciones, ellos nos han presentado los informes que están comprados, pero si no terminan las edificaciones, no vamos a poder tener los equipos montados.

SEMANA: ¿En qué van las demoras sobre las estaciones del sistema?

L.N.: Vamos de Bosa hacia acá, las cuatro primeras estaciones relativamente bien, hasta la estación 9 no tenía un problema, 9 está en la estación Sena de la autopista Sur con el EQS, luego vienen unas estaciones que tienen algunos atrasos y luego vienen las 15 y las 16, que son estaciones que todavía están en obra civil, pero que van dentro de su desarrollo.

A eso hemos puesto la lupa, lo tenemos certificado, le hacemos un seguimiento permanente con la interventoría y esperamos que el consorcio responda a estas solicitudes que le hemos hecho, que hay un cambio en la forma de la programación para que incrementemos las ejecuciones de edificaciones que al final es lo que nos está generando las dificultades en este momento.

SEMANA: La Contraloría Distrital dice que el Plan de Ejecución de la Obra ha tenido 16 modificaciones, la última en julio de 2016, pero esos cambios no se han visto reflejados en las fechas programadas para pruebas e inicio de operación. ¿Hay algún riesgo frente al arranque del metro de Bogotá?

L.N.: Hasta el momento, es claro que las fechas de contrato no se han modificado, 14 de septiembre de 2027 debe iniciar la marcha blanca, 14 de marzo de 2028 se debe iniciar la operación comercial. El contrato tiene una estabilidad en un proyecto tan complejo en donde dice, usted puede organizar sus unidades de ejecución y programarlas o programarlas de tal manera que usted puede cumplir con los hitos.

Es muy difícil un contrato hecho ya hace ocho años que pueda identificar la problemática detallada ocho años después, pero entonces sí deja una flexibilidad para que el concesionario mueva las unidades de ejecución con tal de que logre obtener el resultado que se busca. Eso no tiene problema, eso es pactado contractualmente y se ha hecho para obtener el resultado que tenemos.

El resultado es absolutamente bueno. Hablar a 31 de agosto con un cierre del 82 %, ningún contrato del país ha generado un desarrollo como ese. Lo que estamos mirando es hacia adelante. ¿Qué es lo que nos está pasando en los últimos cuatro o cinco meses? ¿En dónde tenemos la dificultad? ¿Y qué tienen ellos que modificar, cambiar para que el resultado se cumpla? Y eso es lo que quiere el contrato. El contrato fue estructurado para mirarlo de esa manera.

SEMANA: La Contraloría habla de un posible aumento en el riesgo del inicio de la operación por estos retrasos, ¿usted lo ve así?

L.N: Claro, si no cambian las acciones, si el Consorcio Metropolitana 1 no genera un fortalecimiento e incrementa los rendimientos, en lo que hemos hablado de edificaciones y estaciones, estaríamos generando o incrementando un riesgo de no cumplir con la fecha, a la fecha de septiembre (periodo de pruebas). Hoy, nosotros vemos que pueden tomar las acciones, que estamos a tiempo de que se tomen.

Lo hemos advertido de esa manera, y se lo digo a ustedes, lo advertimos al Consorcio Metropolitana 1 que tiene que modificar, incrementar personal, incrementar el ritmo en estaciones para poder llegar a la fecha que tenemos prevista. Pero hoy lo pueden hacer, hoy están a tiempo de hacerlo, y evitar el riesgo que se viene evaluando desde hace unos tres o cuatro meses.

La Contraloría detectó retrasos en la construcción de la Primera Línea del Metro en los componentes: malla vial y espacio público (48%), sistemas y equipos (18%) y estaciones y edificios de acceso (18%). Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Desde qué época la Empresa Metro de Bogotá detectó esas demoras?

L.N.: Nosotros venimos detectando, y lo hemos puesto por escrito, terminado el mes de diciembre (2025), que empezamos a ver que ciertos porcentajes no estaban creciendo como deberían crecer y hemos dado las alianzas correspondientes. Nosotros miramos el contrato, a partir de los resultados, nos miramos hacia delante para mitigar los riesgos. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos 6 años de trabajo que hemos tenido.

No solamente tener el resultado de hoy, sino mirar los riesgos hacia delante y mitigar, y los informes vienen de esa manera, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted me dice, que va a ser una alerta de la Contraloría. Ya lo hemos detectado de esa manera.

Entonces sí, estamos trabajando sobre eso, y venimos prácticamente desde el mes de enero generando las informaciones para el cambio, hasta identificar claramente que son hoy la forma como está organizada por el Consorcio Medicina 1, por el Consorcio Chino, el trabajo en edificaciones y en estaciones nos puede generar dificultades más adelante.

SEMANA: ¿Esto puede traer sanciones para el consorcio chino?

L.N.: Siempre tenemos las cláusulas contractuales y las cláusulas de multa. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es sacar el contrato adelante. Tenemos que actuar de acuerdo con el contrato y nosotros tenemos que cumplir el contrato y ellos tienen que cumplir el contrato. Y son cláusulas que estamos cumpliendo.

Pero mientras haya actividades que puedan desarrollar, pues lo otro es que durante una circunstancia que está y que en el momento en que haya que aplicar cláusulas de incumplimiento, pues tenemos que actuar porque eso es lo que está pactado. Pero mientras tanto, las acciones de advertencia, las acciones de lograr mejorar los rendimientos, porque lo que buscamos con un contrato del 82 % no es acabar a punta de multas, es terminar para que la gente se pueda beneficiar. Ahora la gente lo está viendo, que se está construyendo.

Es decir, no podemos descalificar o pensar en un contrato que fuéramos en un 10 % o un 20 % que llegara aquí a su cuadro. Aquí tenemos un contrato que va con el 82 %, que estaremos llegando cerca del 90 de diciembre, que lo que tenemos es que tomar acciones entre todos, activas, para poder beneficiar a la comunidad, la comunidad no se beneficie con la multa.

SEMANA: ¿Bogotá tendrá su metro en operación en marzo de 2028?

L.N: Estamos trabajando para eso y hoy puedo afirmar de que lo que tenemos y cómo va el ritmo del contrato, sí. Hay que tomar acciones sobre aquellos puntos que nos dan alertas que pueden constituir un riesgo y eso es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo que hemos estado trabajando.