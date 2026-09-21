El incendio de Villa de Leyva no es el único que enfrenta Colombia: el fuego azota gran parte del país, según último informe

La segunda temporada de menos lluvias mantiene a varias zonas del país bajo seguimiento por la presencia de incendios forestales. De acuerdo con el balance entregado este lunes 21 de septiembre, actualmente hay 24 incendios forestales en seguimiento en Colombia. De ese total, 17 permanecen activos, mientras que otros siete ya fueron reportados como controlados.

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El departamento que concentra la mayor cantidad de emergencias activas es Tolima, en el que diez municipios reportan conflagraciones. Se trata de Alvarado, Armero, Ataco, Líbano, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

Fuera de Tolima, otros cinco departamentos también registran incendios forestales activos. En Boyacá, el municipio de Villa de Leyva continúa dentro del listado, en medio de la emergencia que ha concentrado la atención durante los últimos días debido a la magnitud de la situación.

El balance también incluye dos municipios de Caldas, Anserma y La Dorada Cundinamarca, por su parte, registra un incendio activo en Nilo. Nariño aparece con dos emergencias que todavía requieren atención, ubicadas en Cumbitara y Mallama. Finalmente, en el Valle del Cauca se reporta un incendio activo en Guadalajara de Buga.

NAC- INCENDIOS Voreces incendios Foto: Gobernación del Tolima

De acuerdo con el mismo reporte, no todas las emergencias que han sido identificadas permanecen en condición activa. Siete incendios ya fueron clasificados como controlados, aunque continúan haciendo parte del seguimiento general realizado durante esta temporada.

Cundinamarca cuenta con uno de estos casos en el municipio de Paime, mientras que Santander registra otro incendio controlado en Coromoro. Los cinco restantes corresponden a municipios de Tolima, departamento que, además de concentrar la mayor cantidad de incendios activos, también cuenta con varias emergencias que ya pasaron a esta condición.

Los incendios controlados en Tolima corresponden a Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima y Suárez. De esta manera, el departamento aparece en ambos grupos del balance, por un lado, concentra diez de los incendios que continúan activos y, por otro, suma cinco emergencias que ya fueron controladas.

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En total, el reporte nacional da cuenta de 17 incendios que permanecen activos y siete que han sido controlados, para un acumulado de 24 emergencias bajo seguimiento. Los casos se distribuyen en Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y Santander, aunque este último únicamente figura entre los incendios controlados.

El panorama corresponde al corte de las 9:00 de la mañana del 21 de septiembre y deja una grave situación en el país, que aún está siendo atendida por las autoridades pertinentes. Por otro lado, se mantiene el monitoreo constantes de las zonas afectadas.