Propietario de la casa de donde sacaron a Ana Lucía, niña hallada en una alcantarilla de Bogotá, tomó drástica decisión

El pasado martes, 15 de septiembre, en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de nueve años, identificada como Ana Lucía.

Por este hecho fue capturado un sujeto identificado como Shenner José Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, que sería el responsable de la muerte de la niña.

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La investigación de la Fiscalía estableció que el lunes 14 de septiembre, Rojas sostuvo una discusión con su pareja, hermana de Ana lucía, en un inmueble donde residían en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

“Durante el altercado, asumió una actitud violenta y causó daños en la vivienda. Ante esta situación, la mujer acudió a un CAI para solicitar asistencia de la Policía Nacional. El hombre habría aprovechado su ausencia para sacar a la menor de edad del inmueble y transportarla en una motocicleta”, agregó la Fiscalía.

En medio de esa tragedia, Daniel Solarte, abogado defensor de la familia de Ana Lucía, contó en entrevista con Noticias Caracol que el propietario de dicha vivienda tomó una drástica decisión. Le pidió a la hermana de Ana Lucía que por favor le desocupe el predio.

“Estamos hablando de una familia de escasos recursos, que aparte de toda la tragedia que vive se encuentra afrontando una situación muy compleja porque, por ejemplo, el lugar en donde habitaban, en donde ellos vivían, la persona que les arrendaba, lastimosamente tomó una decisión bastante reprochable, como fue desalojarlos de su vivienda y se encuentran totalmente desprotegidos”, contó el jurista en el medio citado anteriormente.

Este fue el sitio en el que encontraron el cuerpo y la pequeña Ana Lucía. Foto: Foto 1: City Noticias / Foto 2: API

Vale destacar que, según la investigación de Fiscalía, una vez el presunto asesino sacó a la menor de dicha casa en Mosquera, la trasladó hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, y al día siguiente la llevó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia, según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por estos hechos, un juez envió a prisión al presunto criminal, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

“Las actividades de policía judicial y los análisis realizados dan cuenta de que la menor de edad habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez. Asimismo, evidenciaron que el crimen correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su compañera”, resaltó en ente acusador.