Revelan posible causa de muerte de Ana Lucía, niña hallada en alcantarilla de Bogotá: esto dice informe preliminar

La pesadilla para la familia de Ana Lucía comenzó el lunes 14 de septiembre, cuando la menor se encontraba de vacaciones en Colombia y permanecía en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca, con su hermana. Según el tío de la víctima, Rafael González, quien entregó declaraciones a City TV, ese día se habría presentado una fuerte discusión entre la hermana de Ana Lucía y su pareja sentimental.

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En medio del altercado, el hombre habría causado daños en la vivienda y posteriormente se habría llevado a la niña sin autorización a bordo de una motocicleta. La familia reportó su desaparición y las autoridades comenzaron la búsqueda de la menor.

Las cámaras de seguridad se convirtieron posteriormente en una pieza clave. Las imágenes permitieron establecer que una motocicleta salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, con una menor como parrillera y tomó rumbo hacia Bogotá por el corredor de la calle 13. El rastro llegó hasta un sector de Fontibón, donde los investigadores intentan establecer qué ocurrió posteriormente.

Sin embargo, la búsqueda tuvo un desenlace fatal. El martes 15 de septiembre, varios niños que se encontraban jugando en el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, encontraron un cuerpo dentro de una alcantarilla y alertaron a los adultos. Las autoridades acudieron al lugar y posteriormente se estableció que se trataba de Ana Lucía.

¿De qué habría muerto Ana Lucía?

Dos días después del hallazgo comenzaron a conocerse los primeros resultados de los análisis practicados al cuerpo de la menor.

Noticias Caracol reveló este 17 de septiembre, citando fuentes cercanas a la investigación, que de manera preliminar la causa de muerte de Ana Lucía habría sido asfixia. Medicina Legal continúa realizando los análisis forenses para determinar completamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Por su parte, Noticias RCN informó que tuvo acceso al reporte preliminar de la necropsia y señaló que este estableció que la menor fue asesinada y que su cuerpo presentaba signos de violencia. El medio también informó sobre posibles indicios de abuso sexual, aspecto que deberá ser determinado por los análisis forenses correspondientes.

Precisamente, Noticias Caracol señaló que Medicina Legal continúa con los procedimientos solicitados por la Fiscalía para determinar si Ana Lucía fue víctima de violencia sexual antes de morir. Por ahora, ese punto continúa bajo investigación y no existe un resultado definitivo.

Capturaron al hombre que habría salido con la menor

En medio de las pesquisas fue capturado José Rojas Larez, ciudadano venezolano de 29 años señalado como el principal sospechoso. De acuerdo con las autoridades, se trataría de la pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía.

La investigación continúa mientras Medicina Legal completa los estudios que permitirán establecer definitivamente cómo murió Ana Lucía y si fue víctima de otros delitos antes de su muerte. Los resultados también serán determinantes dentro del proceso judicial que se adelanta contra el capturado.