Se conoce el motivo por el que hombre habría matado a niña y dejó su cuerpo en alcantarilla: expareja habló y contó todo

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad el caso de Ana Lucía González Mendoza, la menor de nueve años que fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

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Rusmery González, hermana de la víctima, habló con Caracol Radio y entregó nuevos detalles, como, por ejemplo, el supuesto motivo por el que se habría cometido el crimen. Hasta el momento hay un hombre capturado, quien es la expareja de la mujer y fue identificado como José Rojas Lares.

De acuerdo con ella, la última vez que vio a su hermana fue el pasado lunes, 14 de septiembre; se encontraba con la niña debido a que hace cerca de tres meses se la trajo a Colombia para que disfrutara de unas vacaciones, pues vivía en Venezuela.

“Yo tenía sospechas de él y ahora aclaró que sí fue él porque fue la última persona con la que fue vista la niña”, comentó.

Este es el hombre que fue capturado por la muerte de la niña. Foto: Fiscalía

Según comentó, unas cámaras de seguridad mostraron el momento en el que el señalado asesino se encontraba con la menor. Tras esto, no se supo nada más de ella hasta que finalmente fue hallada en la alcantarilla.

González indicó que hacía unas cuatro semanas que ella había dado por terminada la relación, pero ese lunes tuvo una fuerte discusión con Rojas Lares por un tema de celos. “Mi expareja se había llevado mis documentos, mis pertenencias y mi celular”, relató.

De hecho, aseguró que para ese momento le había pedido a su exnovio que se fuera del apartamento, pero este se negó en repetidas oportunidades. “Yo no alerté a nadie porque tenía planes de viajar a Venezuela, devolverme esta semana”, dijo.

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Para ese momento, ella nunca imaginó que el hombre tuviera intenciones de llevarse a su hermana y acabar con su vida. Por todo lo que pasó ese día, Rusmery piensa que tomó esta decisión como una venganza por lo que la relación se había terminado.

Poco después de la mencionada discusión, fue entonces cuando se perdió por completo el rastro de su hermana. La mujer afirmó que no sabe cómo fue que el cuerpo de su familiar terminó en la alcantarilla de un barrio de Ciudad Bolívar.

Imagen referencia del levantamiento de un cadáver. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer este hecho en su totalidad, mientras que se está a la espera de que Medicina Legal confirme las causas de la muerte.