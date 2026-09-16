La Alcaldía de Mosquera informó este miércoles, 16 de septiembre, que se realizó la captura del presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González, la menor cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Autoridades hicieron macabro hallazgo en una alcantarilla de Ciudad Bolívar

El caso generó conmoción desde el momento en que habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en un canal del barrio JJ Rondón. La Policía llegó al lugar, acordonó la zona y dio paso a los investigadores judiciales.

Apenas un día después de que se conociera el hallazgo, la investigación presenta un nuevo capítulo con la captura reportada en Fontibón.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Alcaldía de Mosquera, desde que se conoció la desaparición de la menor se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente, en el marco de la Alerta Rosa.

Uno de los elementos que habría resultado clave para avanzar en el caso fue el sistema de vigilancia ubicado en el sector de Porvenir Río. A través de este mecanismo, las autoridades lograron individualizar al presunto responsable y establecer su ruta de acción, en coordinación con las autoridades de Fontibón.

El seguimiento terminó llevando la investigación hacia el occidente de Bogotá, donde fue capturado quien es señalado como presunto responsable del crimen.

La Alcaldía señaló que el caso quedó en manos de la Policía Judicial de Bogotá, que deberá continuar con las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El anuncio representa un cambio importante frente al panorama que se conocía hasta ayer. En ese momento, las autoridades se encontraban concentradas en identificar plenamente a la menor, establecer las circunstancias de su muerte y reconstruir sus últimos movimientos.

La investigación también había sido asumida por la Unidad Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía, mientras el cuerpo era trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

Por ahora, las autoridades se refieren al capturado como presunto responsable, por lo que será la investigación y el proceso judicial los que determinen su responsabilidad en los hechos.

La Alcaldía de Mosquera reiteró además su rechazo a cualquier acto de violencia contra los menores y aseguró que continuará colaborando con las autoridades encargadas del esclarecimiento del caso.

El caso que comenzó con una alerta por la desaparición de una menor y terminó con un hallazgo en Ciudad Bolívar ahora tiene una captura que podría convertirse en una pieza clave para reconstruir qué ocurrió con Ana Lucía.