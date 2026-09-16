Buscan ideas para impulsar el desarrollo turístico de Bogotá; estos son los detalles

Hasta el próximo 27 de septiembre estarán abiertas las inscripciones al Bogotá Travel Innovation Fest (BTIF) 2026, una iniciativa de la Oficina de Turismo de Bogotá que busca identificar propuestas con potencial para convertirse en proyectos que aporten al desarrollo turístico de la capital del país.

La convocatoria está dirigida a empresarios, emprendedores, estudiantes, cocineros, gestores culturales, artistas, desarrolladores, comunidades, colectivos y, en general, personas u organizaciones que tengan una idea, solución o iniciativa relacionada con el desarrollo turístico de la ciudad.

Amor y Amistad en Bogotá: planes para celebrar y compartir en la capital del país

“Hay un punto clave: no es necesario llegar con un proyecto completamente formulado. El BTIF parte precisamente de esa premisa. La convocatoria busca ideas con potencial y propone un proceso para ayudar a quienes participen a fortalecerlas, ponerlas a prueba y convertirlas en propuestas con mayores posibilidades de implementación”, señaló Turismo Bogotá.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Tres retos

Quienes quieran participar deberán escoger uno de los tres desafíos planteados por el BTIF 2026: (1) innovación, tecnología y competitividad turística; (2) cultura, identidad y narrativas locales; o (3) experiencias de turismo gastronómico.

Los participantes podrán presentar su propuesta de manera individual o en grupo y deberán explicar qué problema u oportunidad identifican, cuál es su idea de solución y por qué consideran importante desarrollarla.

Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta su pertinencia frente al reto seleccionado, su potencial innovador, la claridad del problema, las posibilidades de desarrollo y la motivación y el compromiso de quienes las presentan.

Los tres destinos de Colombia que un turista español recomienda visitar al menos una vez en la vida: “Son asombrosos”

Después de la inscripción comienza una ruta que contempla espacios de formación, mentorías, conversaciones con expertos, prototipado, validación y conexiones estratégicas. El objetivo es que las ideas puedan evolucionar durante el proceso y llegar al BTIF con mayores herramientas para ser presentadas y fortalecidas.

La participación no exige experiencia previa en formulación de proyectos, tampoco requiere ser prestador de servicios turísticos, contar con un plan de negocios o presentar documentos técnicos complejos. Lo fundamental es tener una idea y la disposición para trabajar en ella.

“Las personas interesadas tienen hasta el 27 de septiembre para realizar su inscripción y consultar las condiciones de participación en el sitio oficial del BTIF 2026”, subrayó la Oficina de Turismo.

Bogotá reporta un incremento en la conectividad aérea y la oferta turística

Un incremento en la conectividad aérea y en el número de pasajeros movilizados ha registrado Bogotá durante lo corrido de 2026, según cifras del Observatorio de Turismo de la ciudad.

“Entre enero y junio operaron 89.707 vuelos con destino a la ciudad, 5,5 % más que durante el mismo periodo de 2025, y se movilizaron 11,2 millones de pasajeros, un crecimiento de 4,5 %. La programación para los próximos meses mantiene esa tendencia: entre julio y septiembre están previstos 43.507 vuelos directos hacia Bogotá, 3,6 % más que un año atrás, con una oferta superior a 7,3 millones de asientos”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Entre enero y julio, las terminales terrestres movilizaron más de 8 millones de pasajeros, 0,9 % más que durante el mismo periodo del año anterior. En junio, Bogotá registró una ocupación de alojamiento de 50,7 %, por encima del promedio nacional, que se ubicó en 45,4 %.

En materia de empleo, los mayores crecimientos se dieron en las actividades relacionadas con la movilidad y los servicios asociados al turismo. Entre abril y junio, el transporte aéreo y terrestre creció 16,1 %, con 5.173 puestos adicionales, y los sectores conexos aumentaron 11,3 %, con 5.461 empleos más. En conjunto, las actividades asociadas al turismo registraron un promedio mensual de 110.746 empleos durante este periodo.