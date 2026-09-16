La ciudad de Suramérica que comparan con Barcelona: tiene una famosa rambla y arquitectura de inspiración europea

Sudamérica es una opción para los viajeros que quieren experimentar destinos únicos y muy particulares. Esta zona del planeta se caracteriza por su diversidad de paisajes, culturas y experiencias, que incluyen desde playas y selvas tropicales hasta montañas, glaciares, desiertos y grandes ciudades.

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A esto se suma un patrimonio cultural marcado por pueblos indígenas, influencias europeas, africanas y asiáticas, además de una gastronomía con ingredientes y tradiciones propias de cada país.

Los visitantes pueden recorrer ciudades con arquitectura histórica, conocer comunidades y tradiciones locales, explorar áreas naturales protegidas o disfrutar de destinos de aventura. Un destino que llama la atención es Uruguay, país que destaca por su variada oferta de playas, ciudades con encanto, patrimonio, gastronomía y tradiciones.

Montevideo, su capital, no puede faltar en la agenda. A esta ciudad la suelen comparar con Barcelona (España), debido a que parte de su arquitectura tiene influencia europea; además, hay similitudes con su vida urbana y su extensa franja costera.

Montevideo es una de las ciudades imperdibles para conocer en 2026. Foto: Getty Images

La capital uruguaya cuenta con barrios históricos, plazas, cafés y edificios emblemáticos, mientras que su rambla bordea el Río de la Plata y conecta distintos sectores de la ciudad con playas urbanas como Pocitos y Malvín. Esta relación entre el patrimonio arquitectónico y la vida cotidiana junto al agua es uno de los rasgos semejantes entre las dos ciudades.

¿Qué se puede hacer en Montevideo?

Una buena manera de conocer Montevideo es recorrer su casco histórico mediante un tour guiado a pie, que suele comenzar en la Plaza Independencia y pasar por lugares como Ciudad Vieja, Plaza Matriz, Mercado del Puerto y la avenida 18 de Julio. Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer detalles sobre la arquitectura, la historia y la cultura uruguaya.

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Otro imperdible es caminar por la rambla de Montevideo, una extensa avenida costera junto al Río de la Plata que atraviesa barrios como Pocitos, Punta Carretas, Buceo y Carrasco, donde es común encontrar personas tomando mate, paseando en bicicleta o contemplando el atardecer.

La oferta cultural es otro de los atractivos de la capital uruguaya. Un buen plan es asistir a espectáculos que reúnen tango y folclore, expresiones estrechamente relacionadas con la identidad del país.

Montevideo destaca por su arquitectura. Foto: Getty Images

Para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente, los alrededores de la ciudad ofrecen rutas por bodegas, con visitas a viñedos, degustaciones y almuerzos maridados, especialmente vinculados con la variedad Tannat.

Desde Montevideo también es posible realizar excursiones a otros destinos como Punta del Este y Colonia del Sacramento. La primera ciudad permite conocer atractivos como La Mano en Playa Brava, Punta Ballena y Casapueblo, mientras que Colonia del Sacramento ofrece un recorrido por su histórico barrio declarado Patrimonio de la Humanidad, con calles empedradas, casas coloniales, el faro y la tradicional Calle de los Suspiros.