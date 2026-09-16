Antioquia esconde una montaña que parece tener portales a otro mundo; al atardecer muestra un rostro de mujer

A menos de dos horas de Medellín, en medio de los paisajes de Antioquia, se encuentra un lugar que parece sacado de una postal. Se trata de la Diosa del Espejo, una enorme formación natural ubicada en Venecia, que llama la atención por su particular silueta y por las historias que rodean al Cerro Tusa.

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La formación de roca está ubicada en el costado norte del cerro y, vista desde cierta distancia, parece mostrar el rostro de una mujer. Por esta razón también es conocida como “La Cara de la India”. El paisaje genera un intenso reflejo sobre la roca que recuerda a un espejo.

El sitio no solo atrae a quienes buscan caminar y disfrutar de la naturaleza. También tiene un componente histórico y cultural relacionado con los antiguos habitantes de la zona. Frente a la formación se encuentran rastros relacionados con los antiguos habitantes de la zona. Frente a la formación se encuentran rastros asociados a la comunidad Zenufaná, entre ellos espacios que, según las referencias locales, habrían sido utilizados para rituales y ofrendas.

@medellinflorece ⛰️🔥 ¡Así es subir al impresionante Cerro Tusa en Antioquia! 🇨🇴✨ La pirámide natural MÁS ALTA del mundo 🌎🏔️ con aproximadamente 1.950 metros sobre el nivel del mar y uno de los planes más épicos cerca de Medellín. 📍Venecia, Antioquia 🚗 A solo 2 horas de Medellín 🥾 Ascenso de alta exigencia física — nivel 5/5 😮 Vistas brutales del suroeste antioqueño 🕖 Horario de ascenso: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. ⚠️ Solo permiten 150 personas por día 🚫 Martes cerrado por mantenimiento 🎟️ Tarifas oficiales Comfama: ✅ Afiliados desde $22.200 ✅ Particulares desde $61.000 ☀️ Recomendaciones IMPORTANTES: 💧 Llevar suficiente hidratación 👟 Tenis o botas con buen agarre 🧤 Llevar guantes para mayor seguridad en el ascenso 🧴 Protector solar 🧢 Gorra ⚡ Buena condición física 🧭 El ascenso siempre se realiza acompañado por guía de Comfama o guía local autorizado. 🚫 No se permiten mascotas 👦 Menores solo desde los 10 años y acompañados 🔥 Uno de los mejores lugares de Antioquia para fotos, reels y aventura extrema 📸🏔️ 📲 ¿Quién se anima a conquistar Cerro Tusa? 👀🔥 ♬ sonido original - Medellín Florece

Uno de los puntos que hacen parte del recorrido es el llamado Altar de Sacrificios o Piedra de las Escalas, una formación con varios peldaños tallados. También está la Silla del Cacique, relacionada con ceremonias y jerarquías de aquellos pueblos indígenas.

Para llegar hasta este atractivo, primero hay que desplazarse desde Medellín hasta Venecia. Desde el municipio se continúa hacia la vereda Cerro Tusa, un trayecto de aproximadamente 20 minutos en carro hasta la base de la montaña. Allí comienza la caminata, que puede tomar alrededor de una hora y media, dependiendo del ritmo de cada visitante.

El ascenso, sin embargo, no es para cualquiera. El recorrido tiene pendientes pronunciadas y exige una buena condición física. Además, el ingreso debe hacerse obligatoriamente con un guía local certificado y autorizado.

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Quienes planeen visitar el lugar también deben llevar ropa cómoda, calzado con buen agarre y guantes para apoyarse en las cuerdas instaladas durante algunos tramos. El ingreso está permitido para mayores de 10 años y existe un limite diario de 150 visitantes.

Los ascensos comienzan a las 7:00 a. m. y a las 11:00 a. m., mientras que los martes el lugar permanece cerrado. Así, Cerro Tusa se mantiene como una opción para los viajeros que buscan un plan diferente cerca de Medellín, combinando senderismo, paisajes, historias ancestrales y una formación natural que sorprende a primera vista.