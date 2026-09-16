La ciudad colombiana que busca consolidarse como un destino de turismo educativo

Medellín busca consolidarse como un destino educativo de referencia en América Latina y el Caribe.

Para ello, se puso en marcha la estrategia Study MDE, que nació como una alianza de ciudad que reúne a 35 instituciones de educación superior de la región, que hacen parte de la Red Colombiana de Internacionalización – RCI Nodo Occidente, el cuerpo consular de Medellín, con la articulación del Distrito y otros actores estratégicos.

“Como parte de esta apuesta, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento suscribió el Memorando de Entendimiento para la Diplomacia del Conocimiento y Turismo Académico, con vigencia inicial de 24 meses. Su propósito es articular esfuerzos para posicionar a Medellín como destino educativo, promover internacionalmente su oferta académica y fortalecer la experiencia de los estudiantes de otros países”, señaló la Alcaldía de Medellín.

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Medellín. Foto: Getty Images

“Con esta mesa de articulación de cooperación internacional, de la que hacen parte 34 instituciones de educación superior, 16 consulados y diferentes aliados estratégicos, queremos apostar por la internacionalización de Medellín como destino para el turismo académico. Este es un potencial que dinamiza la economía local y conecta el ecosistema con la estrategia de captación de eventos especializados de la ciudad”, manifestó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Entre 2025 y el primer semestre de 2026, cerca de 10.000 personas eligieron a Medellín para sus estudios universitarios, según el reporte de las instituciones de educación superior; de ese total, 5.212 fueron internacionales y 4.751 nacionales. Los de otros países representan aproximadamente el 52.3 % del total, mostrando un peso importante de visitantes provenientes de fuera de Colombia.

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Cifras

Según el registro de las instituciones, para el primer semestre de 2026, las universidades con mayor ingreso de estudiantes a nivel nacional y del exterior fueron: Universidad de Antioquia -UdeA, con 579 alumnos, de los cuales 291 fueron internacionales; Fundación Universitaria Católica del Norte, con 432 estudiantes; el Tecnológico de Antioquia, con 338 personas, de las cuales 207 fueron internacionales; Universidad Nacional -Unal (sede Medellín), con 288 alumnos; Universidad Pontificia Bolivariana -UPB, con 278 estudiantes, de los cuales 195 llegaron de otros países, al igual que la Universidad de Medellín -UdeM, con 277 personas, de los cuales 196 llegaron de diversos lugares del mundo.

“Asimismo, el alcance internacional, durante el mismo periodo, tuvo una gestión importante para las instituciones de educación superior: UPB tuvo conexión con 19 países; la Universidad Católica Luis Amigó registró presencia en 18 países; la Universidad de Medellín reporta 15 países y el Tecnológico de Antioquia tiene conexión con 14 países. En estos registros figuran estudiantes de América, Europa y Asia”, agregó la Alcaldía de la capital antioqueña.