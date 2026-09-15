Colombia se ha consolidado como un destino de gran atracción para los turistas extranjeros, pero también para los nacionales que prefieren recorrer el territorio nacional antes que cruzar la frontera.

Turista español compara destino antioqueño con icónica ciudad estadounidense: “El verdadero Miami de Colombia”

El país ofrece una larga lista de atractivos en los que es posible pasar de ciudades con una oferta cultural y gastronómica amplia a playas del Caribe y el Pacífico, paisajes de montaña, selvas, desiertos y regiones cafeteras.

De igual forma, hay una riqueza cultural que se refleja en la música, las tradiciones, la gastronomía, las festividades y la diversidad de regiones que permiten al visitante conocer distintas expresiones de la identidad colombiana.

Los imperdibles

En medio de esa amplia oferta, el turista español Alex Daily, asegura que hay tres lugares que “son asombrosos” y cualquier viajero, sea extranjero o colombiano, debería visitarlos al menos una vez en la vida.

Destaca a Caño Cristales, el río de los cinco colores, ubicado en el departamento del Meta, al cual se refiere como un lugar majestuoso y mágico. “Parece un lugar sacado de una película”.

Otro de sus recomendados es La Guajira, un destino que para el turista es imperdible. Admite que si bien se debe ir acompañado y asesorarse de las personas que conocen, un viaje al Cabo de la Vela resulta imperdible.

A estos dos destinos suma Manizales, ciudad que considera como “espectacular”, por la calidez de su gente, el clima y los termales.

Las Dunas de Taroa: el paraíso donde el desierto de La Guajira se encuentra con el mar Caribe

¿Cuáles son los encantos de estos tres destinos?

Tal como asegura el extranjero, si bien estos destinos son imperdibles, no son tan reconocidos ni visitados como otros del país, pero tienen diversidad de encantos que vale la pena conocer.

En el caso de Caño Cristales, considerado uno de los ríos más hermosos del mundo, se caracteriza porque combina paisajes únicos, biodiversidad y riqueza cultural. Una de sus particularidades es que sus aguas adquieren llamativos tonos rojos, amarillos, verdes, negros y rosados gracias a la planta conocida como Macarenia clavigera, especialmente entre junio y diciembre, cuando las condiciones son ideales para apreciar el fenómeno.

A su belleza natural se suma la posibilidad de desconectarse en un entorno poco intervenido, rodeado de selva y una amplia variedad de fauna y flora, además de conocer vestigios y tradiciones indígenas que permanecen en la región de La Macarena.

El Cabo de la Vela es uno de los destinos paradisíacos y únicos en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Guajira, por su parte, es catalogada como un territorio único, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe, creando paisajes que llaman la atención de propios y extraños, pues difícilmente se aprecian en otros lugares.

Además, estas tierras son el hogar del pueblo indígena Wayuu, cuya cultura, tradiciones y artesanías enriquecen profundamente la experiencia de viaje de quien se anime a vivir una experiencia sin igual.

Manizales, capital del departamento de Caldas, destaca por su belleza y la calidez de su gente, entre otros atractivos. En esta ciudad llamada de ‘puertas abiertas’, destacan entre otros, lugares como el Monumento a Los Colonizadores, desde donde se puede apreciar una panorámica de la ciudad y las montañas; la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, uno de los principales referentes arquitectónicos del centro; y el Ecoparque Los Yarumos, un espacio natural ideal para disfrutar de senderos, miradores y actividades al aire libre en medio del paisaje cafetero.