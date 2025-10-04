Turismo

Caño Cristales: el hermoso río que se “escapó” del paraíso y que es clave para recuperar el turismo en el Meta

El turismo en Caño Cristales y sus aguas de cinco colores es una de las apuestas de la Gobernación del Meta para recuperar al departamento luego de la crisis por el cierre de la vía. Se calculan pérdidas de más de 800.000 millones de pesos.

4 de octubre de 2025, 9:02 a. m.