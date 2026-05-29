Caño Cristales: comenzó la temporada turística de 2026, ¿hasta cuándo se extenderá?

Parques Nacionales de Colombia, la Alcaldía de La Macarena, Meta, y Cormacarena anunciaron el inicio oficial de la temporada turística 2026 en Caño Cristales, uno de los atractivos naturales más reconocidos del país.

Ubicado en el parque nacional natural Sierra de La Macarena, un territorio de 619.553 hectáreas distribuidas en seis municipios en la Orinoquía, Caño Cristales es reconocido mundialmente por los colores que adornan sus aguas gracias a la presencia de la planta acuática Macarenia (Rhyncholacis clavigera), especie endémica que transforma el paisaje con tonalidades verdes, amarillas, rosadas y rojas.

Durante esta temporada, los visitantes podrán recorrer desde el 29 de mayo y hasta el mes de diciembre senderos emblemáticos como Salto del Águila, Los Pianos, Intermedio, Caño Escondido, Caño Cajuche y Los Pailones, escenarios donde se combinan cascadas, piscinas naturales, formaciones rocosas milenarias y los característicos tapetes de colores.

Entre los principales atractivos se destacan sitios como la Piscina del Turista, Carol Cristal, Manto de la Virgen, Piedra Negra, Las Águilas, La Escalera y Los Cuarzos, espacios ideales para la contemplación y conexión con la naturaleza.

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“La experiencia también permite apreciar la riqueza biológica de la región, hogar de aves, peces, venados, dantas, nutrias, conejos, serpientes y tigrillos, entre muchas otras especies representativas de la Orinoquia colombiana”, señalaron Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía de La Macarena y Cormacarena.

Caño Cristales, el famoso río de los siete colores. Foto: Cortesía Filiberto Pinzón

Asimismo, los visitantes podrán conocer la belleza de la Vellozia tubiflora, una planta resistente al fuego reconocida por su flor blanca de seis pétalos, símbolo natural de la región y protagonista de un festival celebrado cada noviembre en el municipio de La Macarena.

Otro de los recorridos imperdibles es el sendero Mirador–Cristalitos, desde donde se contempla la majestuosidad de la Serranía de La Macarena y el río Guayabero. Este trayecto ofrece además la posibilidad de observar pinturas rupestres, procesos de restauración ecológica liderados por comunidades campesinas y una versión natural de Caño Cristales conocida como Caño Cristalitos.

La temporada también incluye experiencias ecoturísticas en Laguna del Silencio, un escenario conformado por nueve senderos que atraviesan ecosistemas de sabana, bosque de galería y zonas inundables, ideales para caminatas de interpretación ambiental, avistamiento de aves y experiencias de bienestar bajo un modelo de manejo comunitario.

“También podrá visitar el Raudal de Angosturas 1, un escenario mágico donde se resalta la existencia de vestigios arqueológicos como los petroglifos y donde se encuentran los ecosistemas del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, los cuales podrás conocer a través del Cajón del Raudal del río Guayabero, el cual se puede navegar en temporada de verano y recorrer los senderos de Ciudad de Piedra, Miradores – Petroglifos y Aguas Claras”, señaló Parques Nacionales.

Caño Cristales está ubicado en el municipio de La Macarena. Foto: Cortesía.

Recomendaciones

Las autoridades ambientales, operadores turísticos y comunidades locales hicieron un llamado a todos los visitantes para adoptar prácticas sostenibles que permitan proteger este ecosistema.

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Entre las principales recomendaciones para ingresar a Caño Cristales se encuentran:

No usar bloqueador solar, cremas, repelentes o maquillaje durante el recorrido, ya que los químicos afectan la Macarenia.

Respetar petroglifos y pictogramas, evitando tocarlos o intervenirlos.

Vacunarse contra la fiebre amarilla antes de la visita.

Seguir las orientaciones de guías y operadores autorizados.

Mantener una actitud de respeto hacia la fauna, flora y comunidades locales.

El Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena cuenta con diversos escenarios turísticos de gran potencial; sin embargo, es fundamental que los visitantes se informen previamente sobre cuáles atractivos se encuentran oficialmente autorizados y reglamentados para su operación turística. Por ello, se recomienda a los turistas verificar, antes de adquirir cualquier paquete o servicio turístico, que los atractivos que se ofrecen cuenten con los permisos correspondientes, planes de contingencia, protocolos de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones ambientales y operativas establecidas por las autoridades competentes.

Se recomienda a los turistas adquirir sus paquetes únicamente a través de cualquiera de las cuarenta y dos (42) agencias de turismo autorizadas del municipio de La Macarena, las cuales cuentan con tarjeta de operación turística y cumplen con los requisitos establecidos para la prestación legal, organizada y segura de los servicios turísticos.

Los senderos de Caño Cristales presentan niveles de dificultad entre medio y alto, con recorridos de entre 5 y 10 kilómetros y caminatas de aproximadamente 5 a 7 horas, “por lo que se recomienda a los visitantes contar con buena condición física y preparación adecuada para disfrutar plenamente de la experiencia”.