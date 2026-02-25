Pasar unos días de vacaciones en el Meta es tener la posibilidad de descubrir la esencia de los Llanos Orientales, una región de inmensas sabanas, lindos atardeceres y una arraigada cultura, que se complementa con una rica gastronomía en la que destaca la mamona.

Este departamento es un paraíso para el ecoturismo y la aventura. Lugares como Caño Cristales, conocido como ‘el río de los cinco colores’, y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena ofrecen escenarios únicos donde se combinan selva y montaña con una gran biodiversidad. Aquí es posible practicar senderismo, avistamiento de fauna, rafting y recorridos ecológicos.

Además, el folclor y la hospitalidad de su gente convierten cada visita en una experiencia auténtica y llena de identidad.

Puerto Lleras está rodeado de naturaleza. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Uno de los municipios para conocer en estas tierras es Puerto Lleras, ubicado a 138 kilómetros de Villavicencio, capital del departamento.

Se trata de un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura, pues ofrece paisajes exuberantes y una amplia diversidad de fauna, lo que les permite a los viajeros sumergirse en una experiencia única de tranquilidad y belleza natural.

Allí, los turistas aprecian la majestuosidad del río Ariari y los verdes paisajes que lo hacen ideal para pasar unos días de descanso en medio de la naturaleza. En este municipio se encuentra la Laguna de Lomalinda, cuyos límites dibujan el mapa de Colombia.

Es un lugar perfecto para apreciar bellos paisajes, hacer recorridos acuáticos y darse una caminata por senderos ecológicos mientras se aprecia su fauna y flora.

Según el Instituto de Turismo del Meta, allí se encuentra el Parque Regional Natural Lomalinda, en donde está la mencionada laguna, un espejo de agua con un promedio de 95 hectáreas, donde es posible divisar uno de los mejores reflejos del cielo.

Este es uno de los atractivos para visitar en el municipio de Puerto Lleras, Meta. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

El corazón del municipio ofrece una mezcla de colores locales y espacios donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía y la cultura autóctona, y recorrer el hermoso malecón, ubicado al lado del río Ariari, el cual cuenta con sendero peatonal, zona de recreación y comercios aledaños.

En este destino también se puede pasear en bote recorriendo el extenso río Ariari, observando sus paisajes, esperando el sol de los venados y hasta pescando. Otro de los planes es recorrer en bicicleta sus calles gracias a su extensa ciclorruta, indica la citada fuente.

Se dice que la mejor época para visitar Puerto Lleras es durante la temporada seca, entre diciembre y marzo, cuando el clima es ideal para explorar la naturaleza.