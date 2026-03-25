Turismo

El pueblo antioqueño que enamora por sus quebradas y cuerpos de agua y es ideal para descansar en familia

Se ubica a 55 kilómetros de Medellín.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 5:57 p. m.
Ebéjico está rodeado de mucha naturaleza y lindos paisajes.
Ebéjico está rodeado de mucha naturaleza y lindos paisajes. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y se encuentra integrado por 125 municipios con mútiples atractivos.

Uno de ellos es Ebéjico, ubicado en el occidente de esta zona del país y a 55 kilómetros de Medellín.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a la población por sus atractivos naturales, como quebradas y caídas de agua, que hacen de este lugar “ideal para compartir y disfrutar en familia”.

Ebéjico también es conocido como un distrito panelero por su importante producción de panela y por el cultivo de una variedad de productos, como el café, el plátano, la caña, el maíz, las hortalizas y frutas. También es productor de ganado de ceba y leche.

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“Ebéjico es un municipio con una vocación agrícola y pecuaria, destacándose por la producción de panela. Sus haciendas ofrecen una experiencia en la que se puede conocer todo el proceso de elaboración de este producto”, señala la Gobernación de Antioquia.

Historia

Sobre la historia del municipio, esta entidad afirma que el valle en el que se encuentra ubicado era habitado inicialmente por los indígenas nutabes.

Ya en 1830, el caserío tenía el original nombre de La Comunidad. Posteriormente, en 1833, por orden del gobernador Juan de Dios Aránzazu, se creó la parroquia con el nombre de Ebéjico, en honor a la tribu que habitaba en ese territorio.

Ebéjico, Antioquia
Ebéjico es uno de los pueblos del occidente de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre los atractivos más importantes del municipio está el trapiche La Ilusión. Está ubicado en el corregimiento El Brasil, a pocos metros de la zona urbana.

Otro sitio destacado es la piscina Campo Alegre. Está ubicada en la vereda del mismo nombre y es sitio ideal para el disfrute de los pobladores del municipio y sus visitantes.

El glamping Entre Verdes es otro lugar de interés. Ubicado en la Vereda Blanquizal, es conocido como un ‘paraíso escondido’ en Ebéjico. “Es un lugar donde podrás descansar, disfrutar y relajarte justo en medio de la naturaleza. Está rodeado de una vegetación muy diversa y que hace que se conecte con la naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Un atractivo adicional es el denominado Tour del Café. Este es un recorrido por diferentes fincas cafeteras del corregimiento La Clara, que es ideal para conocer los procesos del café.

Otro sitio imperdible es el corregimiento de Sevilla, población que se caracteriza por “tener un clima muy fresco y ser el sitio donde se centra un gran movimiento de comercio en el municipio”.