Alias Chalá, presunto asesino del periodista Mateo Pérez, es presentado ante un juez

Fuentes de la Policía confirmaron que Jhon Edison Chalá, alias Chalá, quien se convirtió en uno de los objetivos de alto valor de las Fuerzas Militares y la Policía por su nivel de peligrosidad, fue presentado ante un juez de la República para su respectiva judicialización y que decida su futuro judicial.

Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas del Círculo de Reporteros Gráficos del Valle del Cauca, han levantado su voz en contra del asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia. Foto: El País

Chalá es señalado por la fuerza pública de ser uno de los cabecillas más peligrosos del frente 36 de alias Calarcá y de estar detrás de la tortura y homicidio del que fue víctima el periodista Mateo Pérez, ocurrido en Briceño, Antioquia.

Sobre la captura de Chalá, SEMANA reveló que su detención se logró tras la participación de un informante que entregó información clave para ubicarlo.

Investigadores de la Policía describieron a SEMANA que una fuente enterada de los movimientos de Chalá informó a la institución de su salida de Antioquia: “Iba para Huila a tomar el control de una estructura de las disidencias”. Una vez llegaron los datos, los uniformados activaron elementos de inteligencia y comprobaron su recorrido.

Mateo Pérez, fue asesinado, según las autoridades por alias Chalá, (izquierda). Foto: c

La captura de alias Chalá se logró en el departamento del Tolima, en donde el sujeto fue sorprendido por las autoridades, que con la información que habían recibido tenían un 100 % de fiabilidad que lo capturarían.

La información entregada por las autoridades indica que a la altura del peaje de Flandes, Tolima, cuando él se aproximaba a su destino, las autoridades lo abordaron, él desconoció su nombre y negó responsabilidades por las cuatro pistolas y ocho proveedores que cargaba junto a otras cinco personas. algunas de ellas vinculadas a una empresa de seguridad privada, a quien se le empezará a investigar por los presuntos nexos con esta organización ilegal.

Chalá es hombre de confianza de alias Calarcá, quien hace parte de la Paz Total del presidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un golpe estratégico a las redes criminales del Grupo Armado Estructura 36 - Estado Mayor Bloque Magdalena Medio, mediante una acción operativa que se llevó a cabo la noche del viernes 12 de junio, a la altura del peaje del municipio de Flandes (Tolima), en dónde se materializó la captura por orden judicial de alias Víctor Chalá, presunto cabecilla de la comisión armada con injerencia en Briceño (Antioquia), quién es requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado”, informó la Policía.