Colombia daría nuevo paso en la educación: abriría su universidad pública número 36 y tendría estos programas

Colombia tendrá una nueva universidad pública. La Dirección de Educación Policial (DIEPOL) recibió el aval del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) para iniciar su transformación institucional y convertirse en la universidad pública número 36 del país, una decisión que amplía el sistema oficial de educación superior y fortalece la formación académica de los integrantes de la Policía Nacional.

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Según explicó el Observatorio de la Universidad Colombiana, la institución ingresará al Sistema Universitario Estatal (SUE) con un régimen especial. Sin embargo, mantendrá su dependencia administrativa del Ministerio de Defensa, por lo que conservará el mismo esquema de financiación y funcionamiento que ha tenido hasta ahora.

La decisión representa un importante cambio para una entidad que acumula más de ocho décadas dedicada a la formación policial. Actualmente, la DIEPOL cuenta con acreditación institucional de alta calidad y una comunidad cercana a 28.000 estudiantes, además de una amplia oferta académica en distintos niveles de educación superior.

De acuerdo con el Observatorio, la institución dispone de 30 programas técnicos profesionales, siete tecnológicos, cinco programas universitarios y 22 posgrados, entre los que se encuentran un doctorado, cinco maestrías y varias especializaciones. Con su reconocimiento como universidad, tendrá mayores herramientas para fortalecer la investigación, ampliar su oferta educativa y consolidar nuevos procesos académicos.

Otro aspecto destacado es que la futura Universidad Policial se convertirá en la primera institución de régimen especial que hace parte del Sistema Universitario Estatal sin modificar su naturaleza jurídica ni su fuente de financiación, un modelo poco común dentro de la educación superior pública colombiana.

Con este reconocimiento, Colombia llega a 36 universidades públicas, sumando esta nueva institución a la recientemente creada Universidad de los Pueblos Pastos y Quillasingas. Para el Observatorio de la Universidad Colombiana, la decisión marca un nuevo capítulo en la expansión del sistema universitario oficial y en la diversificación de la oferta educativa del país.